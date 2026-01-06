Novoletni čudež v Lendavi: po dveh letih se je mucek vrnil domov

Lendava • Veselo se je začelo novo delovno leto na Veterinarski postaji Lendava, saj so javnosti sporočili lepo in zanimivo zgodbo mucka z imenom Piki, ki se je domov vrnil po kar dveh letih potepanja. Tudi sam je imel srečo, da so ga skrbni lastniki pred leti čipirali. Tako se je petkov dopoldanski termin v omenjeni ambulanti začel z anamnezo: »Tale muc se že nekaj časa zadržuje v okolici naše hiše, ne vemo, čigav bi lahko bil, sosedov ni,« je veterinarjem povedala najditeljica. Maček je bil prijazen, a očitno izgubljen – še ena od mnogih živali, ki tavajo brez doma, mnogi pa se izgubijo tudi zaradi nepotrebnega pokanja s pirotehniko, ki smo ji bili priča ob izteku minulega leta.

Zaposlene na Veterinarski postaji Lendava so nazdravile novemu letu, kmalu zatem pa so bile priča zgodbi s srečnim koncem. FOTO: Veterinarska Postaja Lendava

Ker je realnost še vedno taka, da veliko mačk ni označenih z mikročipom, niti tokrat nihče ni imel posebnih pričakovanj. A ko so veterinarji prislonili bralnik mikročipa, je zazvenel znani pisk – znak, da ima maček pod kožo vendarle svojo identiteto. Navdušenje je bilo takojšnje. Številko mikročipa so vnesli v Centralni register hišnih živali in v nekaj minutah je postalo jasno: muc ima ime, ima dom in ima lastnike, ki ga zagotovo pogrešajo. Ime mu je Piki, star je 10 let in že dve leti velja za pogrešanega. Izginil je brez sledi, lastniki pa so ga mesece iskali, a brez uspeha. Nihče si ni mogel predstavljati, da bo nekoč znova najden – in to več kot 20 kilometrov od doma. Ko so lastnike obvestili, da je njihov Piki živ in je bil najden, je bilo čustva težko zadržati. Po dveh letih negotovosti in tihega upanja so svojega ljubljenčka končno lahko znova stisnili v objem. Lastniki se lahko zahvalijo zgolj svoji odgovornosti, da je Piki spet v njihovem krogu, saj so ga čipirali že leta 2016, ko še nihče ni slutil, da bo čipiranje mačk(ov) zakonsko obvezno od začetka leta 2027. Kakor koli že, zgodba o Pikiju ni le lepa novoletna pravljica, ampak tudi opomnik, kako pomembno je odgovorno lastništvo živali.

20 KILOMETROV od doma so ga našli.

Naj bo torej Piki navdih vsem lastnikom hišnih ljubljenčkov, da s čipiranjem in skrbjo zagotovijo, da se lahko tudi izgubljene poti nekoč spet končajo tam, kjer je srce. »Pikijeva zgodba nam je zares ogrela srce in upamo, da čim več lastnikov spozna, kako pomembno je čipiranje,« so poudarili na Veterinarski postaji Lendava. Ob koncu spomnimo, da je čipiranje mačk do konca tega leta subvencionirano, s tem pa ponekod brezplačno.