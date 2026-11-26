Novoletni loto, ki je lani med Slovenci povzročil pravo evforijo, se vrača, tokrat s še bogatejšim nagradnim skladom. Loterija Slovenije bo letos namenila za dobitke več kot 3,9 milijona evrov, njihovo število pa bo v primerjavi z lanskim letom skoraj trikrat večje. Kot poroča N1, se bo prodaja začela prihodnji torek, ob 8. uri, cena posamezne kombinacije pa bo znašala deset evrov. Žrebanje bo na prvi dan novega leta, 1. januarja 2027.

Lani vse razprodali v pičlih osmih dneh

Spomnimo, lani so vse razpoložljive kombinacije pošle v zgolj osmih dneh. Loterija Slovenije je takrat razdelila 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov. Največ pozornosti so pritegnila tri stanovanja, in sicer v Ljubljani, Kopru in Mariboru.

Med dobitki so bile tudi tri mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje desetih let, devet dobitkov po 100 gramov naložbenega zlata, 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov.

Kakšni bodo letos glavni dobitki?

Letošnji nagradni sklad bo obsegal kar 45.507 dobitkov, podrobnosti o posameznih nagradah pa naj bi Loterija Slovenije razkrila ob začetku prodaje. Pravila bodo predvidoma podobna lanskim, obetajo pa se tudi nekatere novosti.