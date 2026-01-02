Novoletni Loto: sedaj je znano, kdo dobi stanovanja v Ljubljani, Mariboru in Kopru

Težko pričakovano žrebanje Novoletnega lota je končno tu in prineslo je zgodbo, kakršnih si marsikdo želi ob prehodu v novo leto. Igra je bila v tokratni izvedbi razprodana v manj kot osmih dneh, sreča pa se je nasmehnila kar 15.515 dobitnikom. Med njimi izstopajo trije srečneži, ki bodo v novo leto stopili z velikanskim nasmehom in ključi stanovanja v roki.

Največ pozornosti so seveda poželi trije glavni dobitki - stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Stanovanje v Ljubljani s pripadajočim parkirnim mestom in 90.000 evri denarnega dobitka bo prejela oseba, ki je listek vplačala na Vrhniki. Stanovanje v Kopru z denarnim dobitkom 80.000 evrov bo pripadlo osebi, ki je listek vplačala v Ljubljani. Stanovanje v Mariboru s pripadajočim parkirnim mestom in 50.000 evri bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Velenju.

Rente, zlato in tisoči manjših dobitkov Žreb je prinesel tudi mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje 10 let (skupna vrednost 180.000 evrov). Te bodo prejeli tisti, ki so potrdilo vplačali v Kamniku, Ljubljani ter prek spleta na loterija.si. Poleg tega je bilo izžrebanih še: 9 dobitnikov zlatih ploščic s pripadajočim dobitkom 3.000 evrov, 500 dobitkov po 250 evrov, 15.000 dobitkov po 50 evrov.