Novomeška bolnišnica leto 2025 zaključila pozitivno, Kavčič že dal pritožbo na izredno odpoved

Po oceni direktorice Splošne bolnišnice Novo mesto, Milene Kramar Zupan, bolnišnica kljub zahtevnim razmeram na področju javnega zdravstva deluje zanesljivo, učinkovito in organizacijsko odgovorno. »Po obsegu opravljenega dela, kakovosti obravnave in finančnih kazalnikih se uvrščamo na vrh najbolje vodenih javnih zdravstvenih ustanov v državi,« je dejala. Kljub organizacijskim in kadrovskim izzivom, med katerimi je izpostavila predvsem pomanjkanje medicinskih sester in infrastrukturnega kadra, jim je v preteklem letu uspelo zaključiti več pomembnih projektov. »Lani smo končali negovalno bolnišnico, prenovili travmatološki oddelek in kupili veliko nove sodobne opreme,« je pojasnila. V letošnjem letu načrtujejo nadaljnje izboljšave infrastrukture in tehnološki razvoj. »Urejamo novi glavni vhod, prenavljamo pediatrijo, abdominalni oddelek pa bo končan kmalu. Nadaljujemo tudi digitalizacijo, robotizacijo in avtomatizacijo procesov,« je napovedala.

Direktorica bolnišnice Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan. FOTO: Tomi Lombar

Poudarila je tudi strateške usmeritve zavoda: »Naš cilj ostaja zagotavljati zanesljivo in dostopno zdravstveno obravnavo za vse paciente, ob hkratni skrbi za zaposlene in dolgoročno finančno vzdržnost zavoda.« Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja, Boštjan Kersnič, je ocenil, da bolnišnica dosega nadpovprečne rezultate zdravljenja. »Po kakovosti in izidih zdravljenja dosegamo primerljive ali v številnih kazalnikih celo boljše rezultate od slovenskega povprečja. Strokovni procesi potekajo nemoteno, v ospredju pa sta varnost pacientov in kakovost zdravljenja,« je dejal. Na velik priliv pacientov iz drugih regij je odgovoril z značilno izjavo: »Ali smo tako dobri ali pa je drugje tako dolga čakalna vrsta. Odgovor lahko izberete sami.« Vodstvo bolnišnice je ob tem predstavilo tudi aktualno stanje na ortopedskem oddelku, kjer je zaradi očitkov o umetnem podaljševanju čakalnih vrst in preusmerjanju operacij v zasebno kliniko odšel predstojnik oddelka, Gregor Kavčič.

Novomeška bolnišnica. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kavčič je dal pritožbo na izredno odpoved

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego Nataša Piletič je pojasnila izsledke interne revizije čakalnih seznamov: »Pregled Kavčičeve čakalne vrste je pokazal, da vsaj 381 od 1288 pacientov ne bi smelo biti na seznamu. 271 jih je bilo že operiranih v Arbor Mei, 63 drugje, 47 pa sploh ni vedelo, da so v čakalni vrsti. 91 pacientov je o operaciji šele razmišljalo.« Po prečiščenju seznama je v javni bolnišnici ostalo še 771 pacientov. Izgubo prihodkov zaradi preusmerjenih posegov je potrdila tudi Milena Kramar Zupan: »Ortopedske operacije stanejo od 8000 do 10.000 evrov, kar pomeni, da je bolnišnica s tem, ko so bile opravljene drugje, izgubila kar nekaj denarja.« Bolnišnica je v torek prejela tudi Kavčičevo pritožbo na izredno odpoved, ki je še niso podrobno proučili. Oddelek ortopedije zdaj vodi Branimir Ivka, za katerega je direktorica potrdila: »Oddelek deluje normalno in zagotavlja nemoten strokovni proces.« Direktorica se je dotaknila tudi kadrovskih posledic razveljavitve določb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je začasno omejil delo zdravnikov pri čistih zasebnikih. »Bistvenih izgub kadra nismo utrpeli. Vsa soglasja zdravnikom za delo izven bolnišnice ostajajo v veljavi do maja,« je dejala.