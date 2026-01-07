  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STABILNO DELOVANJE

Novomeška bolnišnica leto 2025 zaključila pozitivno, Kavčič že dal pritožbo na izredno odpoved

Izpolnili so celoten program iz pogodbe z zdravstveno zavarovalnico, odpuščeni ortoped Kavčič pa je vložil pritožbo na izredno odpoved.
Novomeška bolnišnica. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Novomeška bolnišnica. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
STA, K. G.
 7. 1. 2026 | 19:41
 7. 1. 2026 | 19:47
3:47
A+A-

Po oceni direktorice Splošne bolnišnice Novo mesto, Milene Kramar Zupan, bolnišnica kljub zahtevnim razmeram na področju javnega zdravstva deluje zanesljivo, učinkovito in organizacijsko odgovorno. »Po obsegu opravljenega dela, kakovosti obravnave in finančnih kazalnikih se uvrščamo na vrh najbolje vodenih javnih zdravstvenih ustanov v državi,« je dejala. Kljub organizacijskim in kadrovskim izzivom, med katerimi je izpostavila predvsem pomanjkanje medicinskih sester in infrastrukturnega kadra, jim je v preteklem letu uspelo zaključiti več pomembnih projektov. »Lani smo končali negovalno bolnišnico, prenovili travmatološki oddelek in kupili veliko nove sodobne opreme,« je pojasnila. V letošnjem letu načrtujejo nadaljnje izboljšave infrastrukture in tehnološki razvoj. »Urejamo novi glavni vhod, prenavljamo pediatrijo, abdominalni oddelek pa bo končan kmalu. Nadaljujemo tudi digitalizacijo, robotizacijo in avtomatizacijo procesov,« je napovedala.

Direktorica bolnišnice Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan. FOTO: Tomi Lombar
Direktorica bolnišnice Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan. FOTO: Tomi Lombar

Poudarila je tudi strateške usmeritve zavoda: »Naš cilj ostaja zagotavljati zanesljivo in dostopno zdravstveno obravnavo za vse paciente, ob hkratni skrbi za zaposlene in dolgoročno finančno vzdržnost zavoda.« Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja, Boštjan Kersnič, je ocenil, da bolnišnica dosega nadpovprečne rezultate zdravljenja. »Po kakovosti in izidih zdravljenja dosegamo primerljive ali v številnih kazalnikih celo boljše rezultate od slovenskega povprečja. Strokovni procesi potekajo nemoteno, v ospredju pa sta varnost pacientov in kakovost zdravljenja,« je dejal. Na velik priliv pacientov iz drugih regij je odgovoril z značilno izjavo: »Ali smo tako dobri ali pa je drugje tako dolga čakalna vrsta. Odgovor lahko izberete sami.« Vodstvo bolnišnice je ob tem predstavilo tudi aktualno stanje na ortopedskem oddelku, kjer je zaradi očitkov o umetnem podaljševanju čakalnih vrst in preusmerjanju operacij v zasebno kliniko odšel predstojnik oddelka, Gregor Kavčič.

Novomeška bolnišnica. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Novomeška bolnišnica. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kavčič je dal pritožbo na izredno odpoved

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego Nataša Piletič je pojasnila izsledke interne revizije čakalnih seznamov: »Pregled Kavčičeve čakalne vrste je pokazal, da vsaj 381 od 1288 pacientov ne bi smelo biti na seznamu. 271 jih je bilo že operiranih v Arbor Mei, 63 drugje, 47 pa sploh ni vedelo, da so v čakalni vrsti. 91 pacientov je o operaciji šele razmišljalo.« Po prečiščenju seznama je v javni bolnišnici ostalo še 771 pacientov. Izgubo prihodkov zaradi preusmerjenih posegov je potrdila tudi Milena Kramar Zupan: »Ortopedske operacije stanejo od 8000 do 10.000 evrov, kar pomeni, da je bolnišnica s tem, ko so bile opravljene drugje, izgubila kar nekaj denarja.« Bolnišnica je v torek prejela tudi Kavčičevo pritožbo na izredno odpoved, ki je še niso podrobno proučili. Oddelek ortopedije zdaj vodi Branimir Ivka, za katerega je direktorica potrdila: »Oddelek deluje normalno in zagotavlja nemoten strokovni proces.« Direktorica se je dotaknila tudi kadrovskih posledic razveljavitve določb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je začasno omejil delo zdravnikov pri čistih zasebnikih. »Bistvenih izgub kadra nismo utrpeli. Vsa soglasja zdravnikom za delo izven bolnišnice ostajajo v veljavi do maja,« je dejala.

Več iz teme

novomeška bolnišnicaMilena Kramar ZupanZdravstvena zavarovalnicapozitiven zaključek letaortopedijadr. Gregor Kavčič
ZADNJE NOVICE
19:41
Novice  |  Slovenija
STABILNO DELOVANJE

Novomeška bolnišnica leto 2025 zaključila pozitivno, Kavčič že dal pritožbo na izredno odpoved

Izpolnili so celoten program iz pogodbe z zdravstveno zavarovalnico, odpuščeni ortoped Kavčič pa je vložil pritožbo na izredno odpoved.
7. 1. 2026 | 19:41
19:41
Novice  |  Slovenija
TEŽAVE

Kaj se dogaja v UKC Ljubljana? Še trije ortopedi dali odpoved

Vsi trije ortopedi dodatno delajo tudi v zasebni kliniki MD Medicina.
7. 1. 2026 | 19:41
19:38
Lifestyle  |  Stil
PRETEKLOST

Kaj je retroaktivno ljubosumje in kako ga premagati

Povejte, kako se počutite, in ne iščite podrobnosti, ki bi vam lahko še dodatno otežile položaj.
7. 1. 2026 | 19:38
19:35
Bulvar  |  Domači trači
ŠALA ALI RESNICA?

Poglejte, kako so se na radiu pošalili z Urško Klakočar Zupančič: Golob jima ni niti čestital?!

Čestitk naj bi bilo menda ogromno — a voditelja je zanimalo nekaj, kar zveni kot tipična radijska šala ...
7. 1. 2026 | 19:35
19:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Drzna tatvina v Šiški: 21-letni Hrvat s »prirejeno vrečko« mimo blagajne

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
7. 1. 2026 | 19:30
19:18
Novice  |  Svet
VSE BOLJ NAPETO

Napetosti zaradi Grenlandije vse večje! Danska vojska ima pripravljen odgovor, če bi se začela Trumpova invazija

Sporočila iz Washingtona in odziv iz Københavna so vzbudila zaskrbljenost.
7. 1. 2026 | 19:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine?
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki