Novomeški Revoz odpira stotine novih delovnih mest, potrebovali bodo vse od proizvodnih delavcev do inženirjev

V novomeški tovarni Revoz po uspešnem marčevskem zagonu serijske proizvodnje električnega modela Renault twingo e-tech electric začenjajo izdelavo še drugega od treh načrtovanih vozil. S trakov bo po nekaj mesecih razvoja po novem sestopala tudi Dacia spring, ki nastaja na enaki vozni osnovi, skupina Renault Group pa je danes uradno razkrila tudi njeno podobo. V prihodnje se bo obema modeloma v Dolenjski tovarni pridružil še tretji član te avtomobilske družine, ki bo nosil znamko Nissan.

Zaradi velikega povpraševanja na trgu v podjetju postopoma uvajajo drugo delovno izmeno. Medtem ko v prvi izmeni trenutno izdelajo 300 vozil na dan, bodo obseg v drugi izmeni prilagajali tržnim potrebam. V Revozu ocenjujejo, da se bosta dnevni količini proizvedenih vozil v obeh izmenah izenačili do konca letošnjega leta.

Širitev proizvodnih zmogljivosti prinaša tudi obsežno valovanje zaposlovanja. V družbi, ki trenutno zaposluje 1.970 ljudi, ocenjujejo, da bodo ekipe dopolnili z več kot 300 novimi sodelavci. Iskanje kadrov za delo v neposredni proizvodnji ter na področju razvojnega inženirstva poteka v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami.

Predsednik uprave Revoza Jože Bele je ob tem izpostavil dosežene mejnike in pomen projekta za celotno skupino: »Zaposleni v Revozu smo z vso odgovornostjo sprejeli izziv, ki nam ga je zaupala skupina Renault Group – proizvodnjo treh revolucionarnih, cenovno dostopnih električnih modelov na skupni vozni osnovi v rekordno kratkem razvojnem ciklu. Doslej smo dosegli vse začrtane cilje in v serijsko proizvodnjo uvedli dva od treh predvidenih modelov.«

Bele je še dodal, da njihovo učinkovitost potrjujeta prav povečanje obsega dela ter uvedba druge izmene: »S čimer bomo prispevali k uresničevanju strateškega načrta skupine Renault Group FutuREady ter razvoja avtomobilske industrije v lokalnem okolju in regiji,« so sporočili iz podjetja.