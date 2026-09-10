  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBJAVLJAMO PRVA PRIČEVANJA

Novost na slovenskih cestah, ki je nima nobena sosednja država: »V pisarno sem prispel pod hudim stresom in krepko prestrašen!« (VIDEO, FOTO)

Tesla je le nekaj ur po prejetju regulativne odobritve v Sloveniji uvedla popolnoma samostojno vožnjo, ki voznika pripelje od vrat do vrat. Objavljamo prva pričevanja voznikov.
Teslin sistem samodejne vožnje v praksi na slovenskih cestah. FOTO: Simon Šketa  
Teslin sistem samodejne vožnje v praksi na slovenskih cestah. FOTO: Simon Šketa  
E. N.
 10. 9. 2026 | 10:31
 10. 9. 2026 | 11:59
A+A-

Slovenija je postala ena prvih držav v Evropski uniji, ki je voznikom tesel omogočila popolnoma samodejno vožnjo (z nadzorom), poimenovano FSD. Ameriški gigant pod vodstvom karizmatičnega Elona Muska je le nekaj ur po prejemu regulativne odobritve iz Ljubljane začel nadgrajevati sisteme v slovenskih teslah. Vozniki, ki imajo zakupljeno to možnost, po novem lahko vožnjo vozila prepustijo umetni inteligenci, ki jih pripelje od vrat do vrat. Potreben je le nadzor nad dogajanjem, tako odpade možnost, da bi voznik za volanom sladko zaspal in se prebudil šele na cilju.

Kako se sistem obnese v praksi?

»Danes zjutraj sem prostovoljno izgubil nadzor nad svojim življenjem. Sredi najhujšega naliva in skoraj še teme sem ga na avtocesti izročil v roke stroju,« je povedal slovenski komunikator in nekdanji novinar Simon Šketa. Dodal je, da je Tesla minulo noč okoli enih zjutraj v Sloveniji aktivirala samodejno vožnjo, ki jo omogoča tudi njegovo vozilo. »Radovednost je bila premočna. Na poti v službo sem prvič v celoti prepustil volan umetni inteligenci. V najslabšem vremenu, sredi naliva, jutranje gneče, šleperjev, pršenja vode, megle in živčnih voznikov po Celju. Rezultat? Avto je pot izpeljal presunljivo dobro in zvozil popolnoma vse. Kako zmore? Ne vem. Kljub temu pa priznam, da sem v pisarno prispel pod hudim stresom in krepko prestrašen.«

Šketa dodaja: »Fascinantno je bilo opazovati tisti prastari odpor v lastni glavi. Moji možgani se preprosto niso znali prilagoditi radikalni spremembi nečesa, kar mi je bilo vcepljeno skozi 32 let vozniških izkušenj. V takšnem dežju smo naučeni volan krčevito držati z obema rokama. Biti zgolj potnik na lastnem vozniškem sedežu v izjemno nevarnem okolju pa je psihološko zastrašujoče. Nauk te izkušnje je kristalno jasen. Tehnologija je na prihodnost očitno že pripravljena. Naš največji izziv pa ostaja naša lastna biološka strojna oprema. Moja še potrebuje trening.«

Kakšni so prvi koraki pred vožnjo z umetno inteligenco? Treba je rešiti kviz

»Najprej se zgodi nadgradnja programske opreme avta. Obvestilo dobiš v mobilno aplikacijo, potrdiš nadgradnjo – in ta se začne. Ne potrebuješ storiti ničesar drugega. Potem se usedeš v avto in si pred prvo uporabo ogledaš 6-minutni videoposnetek z navodili za uporabo, opozorili itd. Po njem sledi kratek kviz. Ko ga rešiš, se sistem aktivira in ga lahko uporabljaš,« je za Slovenske novice pojasnil Šketa.

»Med vožnjo lahko kadar koli obrneš volan, popraviš smer, pritisneš zavoro. V tem primeru se samodejna vožnja takoj deaktivira in prevzameš polno kontrolo nad vozilom. Lahko tudi pospešiš, če se ti zdi, da samodejna vožnja ni dovolj hitra in ti recimo norijo zadaj vozniki. V tem primeru avtomatika še vedno krmili volan, smernike, vse. Samodejno vklaplja tudi matrične luči, da zagotovi čim boljšo osvetlitev cestišča, da čim bolje procesira, kar vidi AI.«

Pred začetkom uporabe je bilo treba rešiti kviz. FOTO: Simon Šketa  
Pred začetkom uporabe je bilo treba rešiti kviz. FOTO: Simon Šketa  

Slovenija med prvimi v Evropi, pohvalil nas je celo Musk

Novost je dobrodošla zato, ker Slovenija končno vsaj na enem tehnološkem področju spada med pionirje namesto zamudnike. Javna agencija za varnost prometa (AVP) je namreč priznala začasno evropsko homologacijo Teslinega sistema FSD, ki jo je aprila izdal nizozemski homologacijski organ RDW. Sistem je tako pod pogoji iz začasne homologacije dovoljen tudi v Sloveniji. 

Tesla je možnost FSD v Evropi prvič uvedla aprila letos na Nizozemskem. Popolnoma samostojna vožnja pod nadzorom je trenutno na voljo še na Danskem, Belgiji, Estoniji in Litvi. »FSD je zbirka naprednih funkcij asistenčnih sistemov, ki vozilom Tesla omogočajo vožnjo skoraj povsod z aktivnim nadzorom voznika. FSD, ki je zasnovana tako, da prevzame najbolj stresne dele vsakdanje vožnje in poveča varnost, lahko prevzame krmiljenje po mestnih ulicah, vožnjo skozi križišča, samodejno spreminjanje voznega pasu in druge manevre. Uči se tako kot ljudje – z izkušnjami,« navaja proizvajalec. V nujnih primerih umetna inteligenca celo prevzame nadzor nad vozilom in prepreči nesrečo. 

Oglejte si videoposnetek delovanja FSD

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vožnjaTeslaavtomobilvarnostElon Muskumetna inteligencaFSDjavna agencija za varnost prometa
ZADNJE NOVICE
11:46
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V CERKVI

Oče iz pekla! Slavko sinu (10) naročil, naj ustreli poslovnega partnerja: duhovnik mislil, da prihajajo prižgat svečo

Srhljiv incident na dvorišču cerkve je pretresel javnost, potem ko je večkratni povratnik svojega desetletnega sina prisilil, da je s strelnim orožjem ustrelil njegovega poslovnega partnerja pri poslu z lesom.
10. 9. 2026 | 11:46
11:31
Novice  |  Slovenija
PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

Mlada SDS-ovka zapustila Janšo, poglejte, komu se je pridružila: »To je bila moja osebna odločitev«

Nekdanja predsednica mariborskega podmladka SDS je zaprla vrata stranke in stopila v ekipo Bora Greinerja, ki želi novembra prevzeti vodenje Maribora.
10. 9. 2026 | 11:31
11:05
Bulvar  |  Domači trači
WORLD TOP MODEL SLOVENIA

World Top Model Slovenia 2026: v Milano odhaja Mariborčanka Zoja (FOTO)

Dvajsetletna študentka prava Zoja Vernik Šimek je med 17 finalistkami osvojila naziv World Top Model Slovenia 2026
Roman Turnšek10. 9. 2026 | 11:05
11:03
Novice  |  Slovenija
NAD HRVATINI

Drama nad slovensko Istro: nastal vrtinec, ki bi se lahko razvil v tornado (VIDEO)

Jutro v slovenski Istri je bilo tako vse prej kot mirno. Kaj o nenavadnem pojavu pravi meteorolog Branko Gregorčič in kako nevaren je lahko takšen vrtinec?
10. 9. 2026 | 11:03
11:00
Lifestyle  |  Polet
ŽELEZO V KRVI

Pozabljena kaša, ki vsebuje presenetljivo veliko železa in je lahko alternativa mesu

Nekoč je bila redno na mizah, danes pa jo marsikdo uživa precej redkeje.
Miroslav Cvjetičanin10. 9. 2026 | 11:00
10:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREHITRI

Prav tam sta letos umrla dva človeka: noro divjanje pri Ribnici, voznik 186 km/h, začetnik kar 164! (FOTO)

Policisti so na območju Ribnice v zadnjih dneh ujeli več voznikov, ki so močno prekoračili dovoljeno hitrost.
10. 9. 2026 | 10:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bomo lahko še dobivali pisma v nabiralnik? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki