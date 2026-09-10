Novost na slovenskih cestah, ki je nima nobena sosednja država: »V pisarno sem prispel pod hudim stresom in krepko prestrašen!« (VIDEO, FOTO)

Slovenija je postala ena prvih držav v Evropski uniji, ki je voznikom tesel omogočila popolnoma samodejno vožnjo (z nadzorom), poimenovano FSD. Ameriški gigant pod vodstvom karizmatičnega Elona Muska je le nekaj ur po prejemu regulativne odobritve iz Ljubljane začel nadgrajevati sisteme v slovenskih teslah. Vozniki, ki imajo zakupljeno to možnost, po novem lahko vožnjo vozila prepustijo umetni inteligenci, ki jih pripelje od vrat do vrat. Potreben je le nadzor nad dogajanjem, tako odpade možnost, da bi voznik za volanom sladko zaspal in se prebudil šele na cilju.

Kako se sistem obnese v praksi?

»Danes zjutraj sem prostovoljno izgubil nadzor nad svojim življenjem. Sredi najhujšega naliva in skoraj še teme sem ga na avtocesti izročil v roke stroju,« je povedal slovenski komunikator in nekdanji novinar Simon Šketa. Dodal je, da je Tesla minulo noč okoli enih zjutraj v Sloveniji aktivirala samodejno vožnjo, ki jo omogoča tudi njegovo vozilo. »Radovednost je bila premočna. Na poti v službo sem prvič v celoti prepustil volan umetni inteligenci. V najslabšem vremenu, sredi naliva, jutranje gneče, šleperjev, pršenja vode, megle in živčnih voznikov po Celju. Rezultat? Avto je pot izpeljal presunljivo dobro in zvozil popolnoma vse. Kako zmore? Ne vem. Kljub temu pa priznam, da sem v pisarno prispel pod hudim stresom in krepko prestrašen.«

Šketa dodaja: »Fascinantno je bilo opazovati tisti prastari odpor v lastni glavi. Moji možgani se preprosto niso znali prilagoditi radikalni spremembi nečesa, kar mi je bilo vcepljeno skozi 32 let vozniških izkušenj. V takšnem dežju smo naučeni volan krčevito držati z obema rokama. Biti zgolj potnik na lastnem vozniškem sedežu v izjemno nevarnem okolju pa je psihološko zastrašujoče. Nauk te izkušnje je kristalno jasen. Tehnologija je na prihodnost očitno že pripravljena. Naš največji izziv pa ostaja naša lastna biološka strojna oprema. Moja še potrebuje trening.«

Kakšni so prvi koraki pred vožnjo z umetno inteligenco? Treba je rešiti kviz

»Najprej se zgodi nadgradnja programske opreme avta. Obvestilo dobiš v mobilno aplikacijo, potrdiš nadgradnjo – in ta se začne. Ne potrebuješ storiti ničesar drugega. Potem se usedeš v avto in si pred prvo uporabo ogledaš 6-minutni videoposnetek z navodili za uporabo, opozorili itd. Po njem sledi kratek kviz. Ko ga rešiš, se sistem aktivira in ga lahko uporabljaš,« je za Slovenske novice pojasnil Šketa.

»Med vožnjo lahko kadar koli obrneš volan, popraviš smer, pritisneš zavoro. V tem primeru se samodejna vožnja takoj deaktivira in prevzameš polno kontrolo nad vozilom. Lahko tudi pospešiš, če se ti zdi, da samodejna vožnja ni dovolj hitra in ti recimo norijo zadaj vozniki. V tem primeru avtomatika še vedno krmili volan, smernike, vse. Samodejno vklaplja tudi matrične luči, da zagotovi čim boljšo osvetlitev cestišča, da čim bolje procesira, kar vidi AI.«

Pred začetkom uporabe je bilo treba rešiti kviz. FOTO: Simon Šketa

Slovenija med prvimi v Evropi, pohvalil nas je celo Musk

Novost je dobrodošla zato, ker Slovenija končno vsaj na enem tehnološkem področju spada med pionirje namesto zamudnike. Javna agencija za varnost prometa (AVP) je namreč priznala začasno evropsko homologacijo Teslinega sistema FSD, ki jo je aprila izdal nizozemski homologacijski organ RDW. Sistem je tako pod pogoji iz začasne homologacije dovoljen tudi v Sloveniji.

Tesla je možnost FSD v Evropi prvič uvedla aprila letos na Nizozemskem. Popolnoma samostojna vožnja pod nadzorom je trenutno na voljo še na Danskem, Belgiji, Estoniji in Litvi. »FSD je zbirka naprednih funkcij asistenčnih sistemov, ki vozilom Tesla omogočajo vožnjo skoraj povsod z aktivnim nadzorom voznika. FSD, ki je zasnovana tako, da prevzame najbolj stresne dele vsakdanje vožnje in poveča varnost, lahko prevzame krmiljenje po mestnih ulicah, vožnjo skozi križišča, samodejno spreminjanje voznega pasu in druge manevre. Uči se tako kot ljudje – z izkušnjami,« navaja proizvajalec. V nujnih primerih umetna inteligenca celo prevzame nadzor nad vozilom in prepreči nesrečo.

Oglejte si videoposnetek delovanja FSD