Novosti glede bolniške tudi pri negi otroka, tega ne boste smeli več početi

Med sedmimi na novo določenimi režimi ob začasni odsotnosti z dela so tudi pravila, ki naj bi jih upoštevali starši ob negi bolnega otroka, piše Delo. Tudi ti denimo za čas, ko prejemajo nadomestilo, ne smejo v tujino brez dovoljenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Število izgubljenih delovnih dni zaradi nege se je v zadnjem desetletju več kot podvojilo, še bolj pa se je, že v primerjavi z letom 2020, povečalo število odsotnosti zaradi spremstva. ZZZS glede tega vztraja pri doslednejšem upoštevanju pravilnikov, kar pa včasih starše, zaradi zahtev delodajalca ali hišnega reda vrtca oziroma šole, spravlja v stisko.

Po režimih, ki so jih opredelili v ZZZS, je v času začasne zadržanosti od dela zaradi nege dovoljeno gibanje v kraju in izven kraja prebivališča zaradi zdravstvenih storitev, zagotavljanja osnovnih potreb zavarovanca (na primer nakup živil, urejanje nujnih upravnih zadev, prevoz otroka v vrtec ali šolo) ter druge aktivnosti, ki jih mora izvajati po priporočilu osebnega zdravnika ožjega družinskega člana. Za odhod v tujino v delovnem času je potrebna odobritev ZZZS, izven delovnega časa, ko zavarovanec ni začasno zadržan od dela zaradi nege, pa ni nobene omejitve gibanja.

Spremembe so tudi pri dodeljevanju spremstva, kakšne in zakaj, pa preberite na spletni strani Dela.