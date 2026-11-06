NPU je ovadil župana Radencev, ta se je že oglasil

Kot poroča televizija, so v Radencih avgusta 2020 odprli energetsko samooskrbni stanovanjski blok, ki ga je zgradilo podjetje Gradnje Lenart v lasti Marjana Bračka. V enega od stanovanj sta se preselila Leljakova starša, gradbinec pa je bil kmalu zatem izbran za 2,3 milijona evrov vreden občinski posel gradnje telovadnice. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki so zoper oba podali kazensko ovadbo, sumijo, da je Leljak stanovanje kupil pod ceno, v zameno pa Bračku zagotovil občinski posel, kar pa danes oba zanikata. Zatrjujeta, da je bilo stanovanje prodano in plačano po tržni vrednosti in da imata za to vsa dokazila.

Leljak očitke ostro zavrača

»To, da je meni prodal stanovanje, ne pomeni, da se ne sme javljati na javne razpise. Kdo dobi delo, pa ne odloča župan v nobeni občini, ampak o tem odloči komisija za javna naročila,« je dejal Leljak, ki očitke ostro zavrača. Meni, da gre za predvolilno nagajanje. Tudi Bračko je zatrdil, da župan stanovanja ni dobil po nižji ceni, saj so bila tedaj tudi manjša stanovanja prodana dražje.

Stanovanje so sicer Leljaku prodali za 112.000 evrov, plačnik stanovanja pa je bila Leljakova partnerica, saj je bil sam v osebnem stečaju. Je pa bilo stanovanje poplačano v celoti, dokumentacijo o tem sta oba predala kriminalistom, sta povedala.