NSi Golobu zaloputnila vrata: poglejte, kaj so zapisali na družabnem omrežju

V NSi se ne bodo udeležili petkovega prvega sestanka, namenjenega pogovoru o možnostih sodelovanja strank v morebitni novi vladi Roberta Goloba, je stranka sporočila na omrežju X. Kot so navedli, skupna lista strank NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča ne vidi osnove, ki bi jih v vrednotah ali programskih izhodiščih povezovala z Gibanjem Svoboda.

Predsednik vlade Robert Golob ocenjuje, da Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti. Meni, da glede na zaostrene razmere v svetu in vse glasnejše napovedi o prihajajoči gospodarski krizi država danes bolj kot kadar koli potrebuje povezovanje in sodelovanje in široko koalicijo, so sporočili iz kabineta premierja.

Predsednik Gibanja Svoboda Golob je kot predsednik stranke, ki ji po delnih neuradnih izidih kaže na relativno zmago, namreč za petek povabil na sestanek predstavnike šestih od sedmih strank, ki so glede na delne neuradne izide nedeljskih volitev izvoljene v parlament. Povabil ni SDS, ki je po teh izidih pristala na drugem mestu, tesno za petami Svobodi.

Udeležbo na sestanku so do danes potrdili prvaki vseh povabljeni strank z izjemo NSi, ki se je zadnje dni konkretnemu odgovoru na to vprašanje izogibala.

Predsednik stranke Jernej Vrtovec je sicer že v ponedeljek na X zapisal, da upanje za desnosredinsko vlado še tli. Danes pa je stranka svojo neudeležbo napovedala kar na istem družbenem omrežju.

»V zadnjih štirih letih smo bili priča maščevalni in razdiralni politiki vlade, ki je kljub opozorilom teptala in z davki ter predpisi stiskala obrtnike, podjetnike, zdravnike, kmete in vse ostale, ki so pokazali, da želijo delati,« ob tem vztrajajo pri kritikah aktualne vladne koalicije, ki so jih nizali že v predvolilnem času.

Obenem tako ocenjujejo, da ne vidijo vrednot in programskih izhodišč, ki bi jih povezovale z aktualno največjo vladno stranko, prvak katere Golob bo po pričakovanjih v naslednjih dneh in tednih vse napore uperil v sestavljanje nove vladne koalicije.