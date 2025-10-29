  • Delo d.o.o.
NOVA INTERPELACIJA

Zoper Mesca vložili interpelacijo: »Odstopiti bi moral v nedeljo, najkasneje pa včeraj zvečer«

V opozicijskih strankah SDS in NSi so prepričani, da je minister glede romskih vprašanj »pogrnil na celi črti«.
Luka Mesec je po njihovem prepričanju pogrnil na celi črti. FOTO: Marko Feist
FOTO: Marko Feist
B. K. P.
 29. 10. 2025 | 13:09
 29. 10. 2025 | 15:08
3:31
A+A-

V opozicijskih strankah SDS in NSi menijo, da je Luka Mesec kot koordinator za romska vprašanja »pogrnil na celi črti«. Po tragediji v Novem mestu so številni Mesca pozvali k odstopu, a je ta ocenil, da bi bila tovrstna poteza neodgovorna. Prepričan je namreč, da je zdaj odgovorno poiskati rešitve.  

Poslanka iz vrst NSi Vida Čadonič Špelič je ob tem dejala: »Ker Luka Mesec včeraj ni slišal več kot 10.000-glave množice na trgu v Novem mestu, sva danes tukaj midva, da mu sporočiva, da bi moral odstopiti. Moral bi prevzeti odgovornost, saj je koordinator za romska vprašanja, tistih institucij, za katere je predsednik vlade včeraj rekel, da ne delujejo.«

»Luka Mesec je s svojo ekipo žalil nas, ki smo opozarjali na romsko problematiko. Žalil je župane, češ da ne poznajo situacije na terenu, pa sam ni hodil na teren,« je dodala poslanka, ki je prepričana, da je ministru novomeško ljudstvo jasno povedalo, kaj si mislijo o njegovem delu, ko so ga na izredni seji glasno izžvižgali protestniki na Glavnem trgu pred rotovžem. Čadonič Špelič je ob tem k odstopu pozvala tudi predsednik vlade Roberta Goloba.

Odziv Levice na interpelacijo ministra Luke Mesca

NSi ni naredil nič, interpelira pa tistega, ki je nekaj naredil na področju romske problematike.

Razlika med vprašanjema varnosti in integracije je sledeča: imamo policijo, ki ne zna ali pa si ne upa intervenirati tam, kjer se dogaja kriminal ali pa stvari ne pridejo do razpleta na sodiščih. Tu imamo problem. Na področju integracije Romov pa smo uvedli vrsto ukrepov, katerih namen je spodbujanje vključevanja romskih otrok v šole in zaposlovanje. Na tem se dela. In brez tega ne bomo nikoli prebili začaranega kroga zapadanja v nasilje in kriminal. To so pomembni cilji, ki bi morali biti skupni vsem. Rešujemo zahtevne razmere v jugovzhodni Sloveniji, NSi in SDS pa se gresta politikantske igre za lastno korist.  Pri tem pa že davno ni več niti kančka razlike med NSi in SDS.

Njen poslanski kolega iz vrst SDS Zvone Černač se je z njenimi besedami strinjal in dodal: »Minister je kot vladni koordinator romske problematike tiščal glavo v pesek tri leta in ignoriral vse napade, ki so jih zagrešili Romi nad civilnim prebivalstvom, med njimi je bil celo župan Ribnice. Minister Luka Mesec bi moral odstopiti v nedeljo skupaj z ministrom za notranje zadeve in ministrico za pravosodje, najkasneje pa včeraj zvečer. Kot koordinator za romska vprašanja nosi večjo odgovornost kot ministra, ki sta odstopila, ker tega ni storil, vlagamo interpelacijo.«

Čadonič Špelič in Černač sta se strinjala tudi v tem, da bi odstop moral ponuditi tudi predsednik vlade Golob.

Mesec meni, da bi bil odstop neodgovoren

Interpelacija ministra sicer prihaja tudi ali pa predvsem v luči sobotnega napada v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni oče dveh otrok Aleš Šutar. V nedeljo sta tako že svoj odstop podala pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar, vse od tedaj pa se vrstijo tudi pozivi, zlasti opozicije, k odstopu ministra za delo Mesca.

Ta je v minulih dneh dejal, da bi bil njegov odstop neodgovoren. Pri tem je izpostavil, da so zlasti na jugovzhodu Slovenije že dolgo težave s sobivanjem romske skupnosti in večinske skupnosti. »Te težave niso od včeraj, je pa politika po večini zadnjih 20 ali pa celo 30 let gledala stran, ko otroci niso hodili v šolo, gledala stran, ko je bila večina ljudi brezposelnih, gledala stran, kako se po naseljih tudi razrašča organiziran kriminal. Sam absolutno nisem med politiki, ki bi gledali stran, zato tudi plačujem svojo ceno,« je komentiral pozive k odstopu.

Interpelacija ministra Mesca je 14. interpelacija, ki jo je opozicija vložila v tem mandatu, Mesec pa 10. minister vlade Robert Goloba in tretji iz najmanjše koalicijske stranke Levice, ki se bo moral zagovarjati pred poslanci.

Večino interpelacij je doslej predlagala SDS, na podlagi teh pa ni bil razrešen še noben minister.

Luka MesecinterpelacijaNSiSDSminister za delo
