NSi v vlado pošilja Vrtovca, Ciglerja Kralja, Hajdinjaka in Ribiča

Izvršilni odbor NSi je na današnji seji potrdil štiri kandidate za ministre v bodoči vladi Janeza Janše, ki bodo sodili v kvoto stranke. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko. V vladi bodo sedeli še Janez Cigler Kralj (kmetijstvo), Valentin Hajdinjak (obramba) in Mateja Ribič (demografija). Izvršilni odbor NSi se je sicer seznanil s kandidati za ministre iz kvote trojčka NSi, SLS, Fokus. Trojčku pripada pet resorjev nove desnosredinske razvojne vlade. Izvršilni odbor NSi pa je torej potrdil štiri kandidate NSi.

Podpredsednik NSi in vodja poslanske skupine Cigler Kralj kandidira za vodenje ministrstva za kmetijstvo. Nekdanji podpredsednik NSi Valentin Hajdinjak je kandidat za ministra za obrambo. Ribič kandidira za vodenje resorja za demografijo, družino in socialne zadeve, na tem resorju je bila sicer državna sekretarka v vladi 2020-22.

Peti resor trojčka bo predvidoma pripadel Fokusu

Peti resor trojčka bo predvidoma pripadel Fokusu, medtem ko kaže, da bo SLS ostala brez ministrskega mesta. »Člani izvršilnega odbora so se strinjali, da glede na zapuščino leve vlade Roberta Goloba delo ministrov nove desnosredinske vlade ne bo lahko. Kljub temu so prepričani, da bo ministrska ekipa NSi, SLS in Fokusa kos izzivom, ki jo čakajo,« so v sporočilu za javnost zapisali v NSi.