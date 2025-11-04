  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
E-VINJETE

Nujno branje, da ne bo presenečenj: vse to morate vedeti o podaljšanju veljavnosti vinjet

Po pomoč se lahko vozniki obrnejo tudi na klicni center za cestninjenje.
FOTO: Tadej Regent
FOTO: Tadej Regent
STA, N. B.
 4. 11. 2025 | 11:27
 4. 11. 2025 | 12:57
3:21
A+A-

Dars je objavil dodatna pojasnila o štirimesečnem podaljšanju letnih vinjet, ki so ga na vladni predlog prek posebnega interventnega zakona v ponedeljek potrdili poslanci. Na Darsu opozarjajo, da bodo letne vinjete, ki bodo kupljene ali bodo začele veljati 2. decembra letos ali pozneje, še naprej veljale le 12 mesecev.

Interventno podaljšanje veljavnosti letnih vinjet so v vladi in koaliciji označili kot neke vrste nadomestilo ljudem za potrpljenje v času slabše pretočnosti avtocest zaradi številnih del, v opoziciji pa v njem vidijo predvolilni bombonček.

Na Darsu uvodoma poudarjajo, da se ukrep dotika letnih vinjet, ki bodo vključno s 1. decembrom letos še vedno veljale. Veljavnost teh se podaljša za štiri mesece od dneva, ko bi jim sicer potekla.

Ugodnost velja samo za letne vinjete

Letne vinjete, ki bodo kupljene ali začele veljati 2. decembra ali pozneje, pa bodo še naprej veljale 12 mesecev, in ne 16.

Vinjeta, ki je začela veljati 4. februarja 2025 in bi potekla 4. februarja 2026, bo tako zaradi ukrepa veljala do 4. junija 2026. Vinjeta, ki je začela veljati 13. novembra 2024 in poteče 13. novembra 2025, pa ni vključena v podaljšanje, zato bo po slednjem datumu uporaba cestninskih cest brez nove vinjete pomenila prekršek, ponazarja Dars.

Tedenske, mesečne in polletne vinjete so iz ukrepa povsem izvzete.

Podaljšanje bo izvedel Dars samodejno, zato ni treba voznikom storiti ničesar.

Od 2. decembra bo v orodju za preverjanje veljavnosti vinjet na spletni strani Darsa upoštevano in navedeno tudi podaljšanje veljavnosti. Na tak način bodo vključene tudi vinjete, kupljene ali z začetkom veljave do 1. decembra letos.

Na potrdilu o nakupu bo medtem še vedno prikazan originalni datum poteka veljavnosti, saj gre za letno vinjeto. Podaljšanje za dodatne štiri mesece je namreč enkraten ukrep.

Lahko si nastavite opomnik

Kupci letnih vinjet, ki so si že uredili prejemanje sistemskih obvestil o poteku njihove veljavnosti, bodo opomnike prejeli skladno z izbranimi nastavitvami, vendar pred potekom nove, podaljšane veljavnosti.

Vsem preostalim uporabnikom na Darsu svetujejo, da si zabeležijo nov datum poteka veljavnosti ali se registrirajo prek spletne trgovine za vinjete, dodajo kupljeno vinjeto v svoj uporabniški račun in nastavijo opomnik, ki ga lahko prejmejo na svoj elektronski naslov ali izbrano mobilno telefonsko številko.

Pri vračilu sorazmernega dela vrednosti vinjete ni sprememb. Za vinjete, katerih veljavnost je podaljšana, vračilo sorazmernega dela njihove vrednosti za čas podaljšanja ni mogoče. To pomeni, da je vračilo sorazmernega dela vrednosti možno le za prvotnih 12 mesecev od začetka veljavnosti vinjete, še pojasnjujejo na Darsu.

Za pomoč se lahko uporabniki obrnejo tudi na klicni center za cestninjenje na številki 01 518 8 350, ki je dosegljiv 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Več iz teme

Darsvinjeteavtocestapodaljšanje
ZADNJE NOVICE
13:10
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI FESTIVAL

Mednarodni filmski festival v nemškem Cottbusu: Ustvarjanje v času katastrof je privilegij

V nemškem Cottbusu bo na filmskem festivalu na ogled več slovenskih filmov, tudi prvenec Ester Ivakič.
4. 11. 2025 | 13:10
13:10
Lifestyle  |  Astro
NEBESNI POJAV

V sredo nas čaka superluna, najbližja in najsvetlejša v letu 2025

Za opazovanje ne potrebujete nobene posebne opreme. Dovolj sta čisto nebo in neoviran pogled proti obzorju.
4. 11. 2025 | 13:10
13:05
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrl eden najvplivnejših podpredsednikov ZDA v zgodovini

Imel je ključno vlogo v ameriški vojni proti terorizmu po napadu 11. septembra 2001.
4. 11. 2025 | 13:05
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INOVATIVNA MODA

Maja Ferme: Vsaka ima pravico do samozavesti (Suzy)

Ni samo modna oblikovalka, temveč ima do mode trajnosten pristop, predvsem želi ljudem približati odgovorno ravnanje z oblačili.
4. 11. 2025 | 13:00
11:46
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠOK!

Otrok poklical policijo: 44-letnik v Postojni streljal kar z balkona!

Otrok je popoldne poklical policijo, ko je v Postojni opazil moškega, ki je kar z balkona svojega stanovanja streljal s pištolo.
4. 11. 2025 | 11:46
11:27
Novice  |  Slovenija
E-VINJETE

Nujno branje, da ne bo presenečenj: vse to morate vedeti o podaljšanju veljavnosti vinjet

Po pomoč se lahko vozniki obrnejo tudi na klicni center za cestninjenje.
4. 11. 2025 | 11:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki