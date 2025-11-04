Nujno branje, da ne bo presenečenj: vse to morate vedeti o podaljšanju veljavnosti vinjet

Dars je objavil dodatna pojasnila o štirimesečnem podaljšanju letnih vinjet, ki so ga na vladni predlog prek posebnega interventnega zakona v ponedeljek potrdili poslanci. Na Darsu opozarjajo, da bodo letne vinjete, ki bodo kupljene ali bodo začele veljati 2. decembra letos ali pozneje, še naprej veljale le 12 mesecev.

Interventno podaljšanje veljavnosti letnih vinjet so v vladi in koaliciji označili kot neke vrste nadomestilo ljudem za potrpljenje v času slabše pretočnosti avtocest zaradi številnih del, v opoziciji pa v njem vidijo predvolilni bombonček.

Na Darsu uvodoma poudarjajo, da se ukrep dotika letnih vinjet, ki bodo vključno s 1. decembrom letos še vedno veljale. Veljavnost teh se podaljša za štiri mesece od dneva, ko bi jim sicer potekla.

Ugodnost velja samo za letne vinjete

Letne vinjete, ki bodo kupljene ali začele veljati 2. decembra ali pozneje, pa bodo še naprej veljale 12 mesecev, in ne 16.

Vinjeta, ki je začela veljati 4. februarja 2025 in bi potekla 4. februarja 2026, bo tako zaradi ukrepa veljala do 4. junija 2026. Vinjeta, ki je začela veljati 13. novembra 2024 in poteče 13. novembra 2025, pa ni vključena v podaljšanje, zato bo po slednjem datumu uporaba cestninskih cest brez nove vinjete pomenila prekršek, ponazarja Dars.

Tedenske, mesečne in polletne vinjete so iz ukrepa povsem izvzete.

Podaljšanje bo izvedel Dars samodejno, zato ni treba voznikom storiti ničesar.

Od 2. decembra bo v orodju za preverjanje veljavnosti vinjet na spletni strani Darsa upoštevano in navedeno tudi podaljšanje veljavnosti. Na tak način bodo vključene tudi vinjete, kupljene ali z začetkom veljave do 1. decembra letos.

Na potrdilu o nakupu bo medtem še vedno prikazan originalni datum poteka veljavnosti, saj gre za letno vinjeto. Podaljšanje za dodatne štiri mesece je namreč enkraten ukrep.

Lahko si nastavite opomnik

Kupci letnih vinjet, ki so si že uredili prejemanje sistemskih obvestil o poteku njihove veljavnosti, bodo opomnike prejeli skladno z izbranimi nastavitvami, vendar pred potekom nove, podaljšane veljavnosti.

Vsem preostalim uporabnikom na Darsu svetujejo, da si zabeležijo nov datum poteka veljavnosti ali se registrirajo prek spletne trgovine za vinjete, dodajo kupljeno vinjeto v svoj uporabniški račun in nastavijo opomnik, ki ga lahko prejmejo na svoj elektronski naslov ali izbrano mobilno telefonsko številko.

Pri vračilu sorazmernega dela vrednosti vinjete ni sprememb. Za vinjete, katerih veljavnost je podaljšana, vračilo sorazmernega dela njihove vrednosti za čas podaljšanja ni mogoče. To pomeni, da je vračilo sorazmernega dela vrednosti možno le za prvotnih 12 mesecev od začetka veljavnosti vinjete, še pojasnjujejo na Darsu.

Za pomoč se lahko uporabniki obrnejo tudi na klicni center za cestninjenje na številki 01 518 8 350, ki je dosegljiv 24 ur na dan, vse dni v tednu.