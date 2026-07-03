Nujno branje! V Sloveniji odkrili nevarne češnje

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega vzorčenja odvzela vzorec češenj, v katerem je bila ugotovljena presežena mejna vrednost ostanka pesticida. Živilo je ocenjeno kot nevarno. Gre za češnje sorte Ferrovia, ki so bile v juniju na prodaj v trgovinah Lidl.

Lot živila je L 23-06.

V primeru, da jih imajo potrošniki še doma, naj jih ne zaužijejo, temveč zavržejo

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin navaja, da so bile češnje v Lidlove trgovine distribuirane 9. junija in zdaj niso več v prodaji. V primeru, da jih imajo potrošniki še doma, naj jih ne zaužijejo, temveč zavržejo, so še sporočili iz uprave.