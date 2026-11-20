Po Sloveniji so se razpasli prevaranti, ki se lažno predstavljajo kot zaposleni v lekarnah. Ljudem po telefonu obljubljajo ugodnosti na podlagi zbranih točk, nato pa jim na dom pošljejo nepreverjene izdelke, celo takrat, ko stranke naročilo izrecno zavrnejo.

Lekarniška zbornica Slovenije bije plat zvona zaradi vse pogostejših telefonskih prevar, v katerih neznanci zlorabljajo ime in ugled slovenskih lekarn. V zadnjih tednih so takšne primere zabeležili v Ljubljani, Kranju in Železnikih, kjer prevaranti prebivalce prepričujejo v nakup prehranskih dopolnil in drugih izdelkov po domnevno znižanih cenah. Še posebej predrzno je, da so nekateri oškodovanci pakete z odkupnino v višini približno 60 evrov prejeli na dom, kljub temu da so ponudbo po telefonu jasno odklonili.

V zbornici so odločni, da takšen način dela v slovenskem lekarništvu sploh ne obstaja. »Praksa, da bi v lekarni zaposleni strokovni farmacevtski delavci klicali paciente na dom in ponujali prehranska dopolnila, v slovenskih lekarnah ne obstaja!« poudarja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.

Nenaročenih paketov naj ljudje sploh ne prevzemajo in ne plačujejo.

Zbrane točke kot vaba, v paketu pa kapljice za kri

Kako zvito delujejo klicatelji, kaže primer iz lekarne Železniki, kamor se je po pomoč obrnil eden od pacientov. Po telefonu ga je poklicala ženska in se predstavila kot tamkajšnja farmacevtka. Zatrdila mu je, da je kot zvesta stranka med letoma 2021 in 2026 zbral dovolj točk, zato mu pripada paket izdelkov po znižani ceni. Gospod je takoj posumil, da gre za potegavščino, in ponudbo zavrnil, a ga je doma vseeno pričakal paket z odkupnino okoli 60 evrov. Ko so paket plačali in ga neodprtega prinesli v lekarno, se je izkazalo, da so v njem kapljice proti strjevanju krvi.

Simbolična fotografija. FOTO: Istock

O podobnem dogajanju so poročali tudi iz kranjske lekarne Pri kranjskem orlu ter iz Lekarne Ljubljana, kjer je klicatelj po zavrnitvi nakupa postal celo neprijazen. V vseh primerih na Gorenjskem in v prestolnici se je izpisala ista telefonska številka, zato so tako Gorenjske lekarne kot Lekarna Ljubljana zadevo že prijavile policiji in tržnemu inšpektoratu.

Nevarnost za denarnico in zdravje

V Lekarniški zbornici Slovenije svarijo, da ljudje s takšnimi nakupi ne tvegajo le finančne škode, temveč se igrajo z lastnim zdravjem. »Posebej nevarno je lahko poseganje po nepreverjenih izdelkih, saj ne poznamo njihove sestave, kakovosti in morebitnih vplivov na zdravje,« v sporočilu za javnost opozarja mag. Darja Potočnik Benčič. Dodaja, da je to lahko še posebej usodno za kronične bolnike in vse, ki redno jemljejo predpisana zdravila.

Prebivalcem svetujejo, naj ob takšnih klicih ne razkrivajo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, vsak dvom pa naj preverijo neposredno v svoji lekarni. Nenaročenih paketov naj ljudje sploh ne prevzemajo in ne plačujejo. Če pa je pošiljka že doma, v zbornici pozivajo, naj izdelkov nikar ne zaužijejo ali uporabijo, temveč naj shranijo embalažo, dokumentacijo in izpis klica ter prevaro prijavijo pristojnim organom.