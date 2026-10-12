Nujno opozorilo! Voznik v nasprotni smeri na štajerski avtocesti

Prometno-informacijski center opozarja na izjemno nevarnost na štajerski avtocesti, kjer od 8.40 dalje na odseku med Pesnico in Šentiljem v smeri Avstrije vozi vozilo v nasprotni smeri. Vse voznike na tem območju pozivamo k skrajni previdnosti: nemudoma zmanjšajte hitrost, povečajte varnostno razdaljo ter vozite izključno po desnem prometnem pasu brez prestavljanja ali prehitevanja. Bodite povsem osredotočeni na cesto in ne uporabljajte telefona, v kolikor pa nevarno vozilo opazite, se varno umaknite ter takoj pokličite policijo na številko 113.