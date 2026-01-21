  • Delo d.o.o.
POZIV JAVNOSTI

Nujno! Pogrešan je Luka (24), nazadnje so ga videli v Ljubljani

Prosijo vse, ki bi ga opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.
Luka je bil nazadnje opažen danes dopoldne na območju Ljubljana. FOTO: PU Ljubljana
Luka je bil nazadnje opažen danes dopoldne na območju Ljubljana. FOTO: PU Ljubljana
K. G.
 21. 1. 2026 | 22:13
 21. 1. 2026 | 22:13
A+A-

Policisti iz Policijske postaje Litija so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo 24-letnega Luko Grabnarja iz Litije.

Luka je visok okoli 165 cm, suhe postave, svetlih oči in svetle polti. Ima zelo kratko postrižene lase in nosi očala. Oblečen je bil v temnejša oblačila, obut v črne gležnjarje. Nazadnje je bil opažen danes dopoldne na območju Ljubljana. Gre za osebo, potrebno pomoči.

Policija prosi vse, ki bi ga opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113, na anonimni telefon policije 080 1200 ali na Policijsko postajo Litija (01) 890 02 80.

22:45
KARIKATURA

Alergeni

Pica brez alergenov ...
Marko Kočevar21. 1. 2026 | 22:45
22:25
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Elitni priskledniki

Mar je šlo v nedavni ameriški ugrabitvi Madura res samo za operacijo, ki je zadala režimu še zadnji udarec?
Lovro Kastelic21. 1. 2026 | 22:25
22:13
Astro
HOROSKOP

Življenje s temi astrološkimi znamenji je polno prepirov: ste tudi vi med njimi?

Razkrivamo tri znake, ki v skupnem gospodinjstvu najpogosteje povzročajo nesoglasja.
21. 1. 2026 | 21:48
21:08
Astro
USODA ZAPISANA V ŠTEVILKAH

Preverite, kaj vam prinaša leto 2026 glede na osebno število v numerologiji

Števila nosijo pomen in moč. Vesolje vam pošilja sporočilo – ga znate prebrati?
21. 1. 2026 | 21:08
21:00
Suzy
EZOTERIKA

Zdravljenje v kvantnem polju (Suzy)

Tehnika združevanja meditacije s kvantnim zdravljenjem presega naša omejena prepričanja.
21. 1. 2026 | 21:00

TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L'Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
