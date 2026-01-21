Nujno! Pogrešan je Luka (24), nazadnje so ga videli v Ljubljani

Policisti iz Policijske postaje Litija so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo 24-letnega Luko Grabnarja iz Litije.

Luka je visok okoli 165 cm, suhe postave, svetlih oči in svetle polti. Ima zelo kratko postrižene lase in nosi očala. Oblečen je bil v temnejša oblačila, obut v črne gležnjarje. Nazadnje je bil opažen danes dopoldne na območju Ljubljana. Gre za osebo, potrebno pomoči.

Policija prosi vse, ki bi ga opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113, na anonimni telefon policije 080 1200 ali na Policijsko postajo Litija (01) 890 02 80.