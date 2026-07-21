Nuša in posvojeni kuža stala na svetovnem odru (FOTO)

Osnovnošolka Nuša Matoh si je skupaj s svojim štirinožnim prijateljem Flashom pripravila izjemno počitniško nagrado. Na svetovnem mladinskem prvenstvu v agilityju sta v disciplini skokov osvojila tretje mesto in bronasto kolajno. Na prizorišču tekmovanja v nemškem Mannheimu so se uspeha razveselili tudi mama Tanja, oče Jure in mlajši bratec Matic. Ponosna in zadovoljna je bila njuna trenerka Maša Konič, ki je bila tudi vodja slovenske reprezentance.
Izjemen dvojec – 11-letna Nuša Matoh in Flash, ki bo septembra dopolnil štiri leta.
»Nušin uspeh ima posebno težo, saj pri 11 letih redno dvakrat ...