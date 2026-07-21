  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LEP USPEH

Nuša in posvojeni kuža stala na svetovnem odru (FOTO)

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Mannheimu bron za Nušo Matoh in njenega Flasha. Posebnost je še to, da so border collieja vzeli iz zavetišča.
Slavje Slovencev na SP v Nemčiji ob uspehu Nuše in Flasha, ki sta primer sreče in uspeha, tudi brez vrvice oziroma povodca. FOTOGRAFIJE: Hana Lah
Slavje Slovencev na SP v Nemčiji ob uspehu Nuše in Flasha, ki sta primer sreče in uspeha, tudi brez vrvice oziroma povodca. FOTOGRAFIJE: Hana Lah
Rok Tamše
 21. 7. 2026 | 10:45
6:35
A+A-
Osnovnošolka Nuša Matoh si je skupaj s svojim štirinožnim prijateljem Flashom pripravila izjemno počitniško nagrado. Na svetovnem mladinskem prvenstvu v agilityju sta v disciplini skokov osvojila tretje mesto in bronasto kolajno. Na prizorišču tekmovanja v nemškem Mannheimu so se uspeha razveselili tudi mama Tanja, oče Jure in mlajši bratec Matic. Ponosna in zadovoljna je bila njuna trenerka Maša Konič, ki je bila tudi vodja slovenske reprezentance. Izjemen dvojec – 11-letna Nuša Matoh in Flash, ki bo septembra dopolnil štiri leta. »Nušin uspeh ima posebno težo, saj pri 11 letih redno dvakrat ...
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Nuša Matohpsisvetovno prvenstvoFlash
ZADNJE NOVICE
12:15
Novice  |  Slovenija
REAGIRALO JE VAROVANJE

Slovenec doživel šok v supermarketu: »Po 20 minutah sem ugotovil, kaj pravzaprav potiskam v vozičku« (FOTO)

»Vse vozičke smo ponovno pregledali, da se podobna situacija ne bi več ponovila,« so sporočili iz Spara.
21. 7. 2026 | 12:15
12:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJA PREISKUJE PRIMER

Nočni incident v Ljubljani, policija preiskuje sum poskusa spolnega napada

Ena oseba je bila pridržana, preiskava pa še poteka.
21. 7. 2026 | 12:14
12:10
Lifestyle  |  Izlet
NA POTEP

Nekoč pastirski stani, danes počitniške hišice (FOTO)

Uskovnica, planina nad Srednjo vasjo v Bohinju, deluje kot vas s številnimi hišami; do nje vodi več poti in celo makadamska cesta.
21. 7. 2026 | 12:10
12:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V SRBIJI

Tragedija v vodnem parku, umrl deček (5): iz vode potegnili nezavestnega, oživljanje ni bilo uspešno

Reševalna ekipa ga je nemudoma začela oživljati, a bilo je prepozno.
21. 7. 2026 | 12:05
11:48
Novice  |  Svet
HUDA URA

Grozljivo neurje s točo opustošilo kampe v Istri, poročajo tudi o ranjenih (VIDEO)

Na območju Rovinja je velika toča povzročila precejšnjo materialno škodo.
21. 7. 2026 | 11:48
11:25
Bulvar  |  Domači trači
ZLATI FANTJE

Med zlatimi košarkarji tudi sin znanega slovenskega novinarja: »Vstanem in mislim, da sanjam« (FOTO)

Lovro Bolhar je s slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka, njegov oče Gašper pa po nepozabnem večeru še vedno težko verjame, da so sanje postale resničnost.
21. 7. 2026 | 11:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki