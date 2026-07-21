Nuša in posvojeni kuža stala na svetovnem odru (FOTO)

LEP USPEH

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Mannheimu bron za Nušo Matoh in njenega Flasha. Posebnost je še to, da so border collieja vzeli iz zavetišča.

Slavje Slovencev na SP v Nemčiji ob uspehu Nuše in Flasha, ki sta primer sreče in uspeha, tudi brez vrvice oziroma povodca. FOTOGRAFIJE: Hana Lah

Osnovnošolka Nuša Matoh si je skupaj s svojim štirinožnim prijateljem Flashom pripravila izjemno počitniško nagrado. Na svetovnem mladinskem prvenstvu v agilityju sta v disciplini skokov osvojila tretje mesto in bronasto kolajno. Na prizorišču tekmovanja v nemškem Mannheimu so se uspeha razveselili tudi mama Tanja, oče Jure in mlajši bratec Matic. Ponosna in zadovoljna je bila njuna trenerka Maša Konič, ki je bila tudi vodja slovenske reprezentance. Izjemen dvojec – 11-letna Nuša Matoh in Flash, ki bo septembra dopolnil štiri leta. »Nušin uspeh ima posebno težo, saj pri 11 letih redno dvakrat ...