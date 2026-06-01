»O delavcih skoraj nič!« Luka Mesec raztrgal Logarjevo predstavitev (VIDEO)

V državnem zboru je na zaslišanju kandidata za ministra za gospodarstvo in delo Anže Logar zavrelo kot že dolgo ne. V ospredju je bil oster besedni spopad, potem ko je sookordinator Levice Luka Mesec kandidatu očital, da naj bi v svoji predstavitvi skoraj povsem spregledal delavce.

Mesec je opozoril, da je Logar govoril predvsem o gospodarstvu, podjetjih in konkurenčnosti, medtem ko naj bi ključna tema – delo in položaj zaposlenih – ostala skoraj prazna.

Zaslišanje Anžeta Logarja 1. junij 2026 FOTO: Jože Suhadolnik

»Govorite o tem, da je združitev ministrstva priložnost za socialni dialog, vendar smo v vaši predstavitvi skoraj ves čas poslušali predvsem o gospodarstvu, njegovih težavah in interesih. O delu, delavcih in težavah, s katerimi se sooča skoraj 950 tisoč zaposlenih v Sloveniji, praktično ni bilo govora. Delo se je omenjalo skoraj izključno skozi vprašanje zaposlovanja tujih delavcev. Prav tako nismo slišali ničesar o pokojninah in o tem, kako nameravate dolgoročno upravljati slovenski pokojninski sistem,« je bil oster Mesec, ki ni skrival nezadovoljstva.

Kdo bo v resnici imel prednost: kapital ali delavci?

V Levici opozarjajo, da bi združitev resorjev gospodarstva in dela lahko pomenila nevaren premik v politiki – v smer, kjer bi bila v ospredju podjetja, delavci pa potisnjeni na rob. Politični spopad tako že na začetku razkriva napetosti v novi koaliciji, predvsem glede vprašanja, kdo bo v resnici imel prednost: kapital ali delavci.