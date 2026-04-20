Novi lastnik se je odločil zapreti Hervis v Sloveniji, s tem bo delo izgubilo okoli 250 ljudi

Novi lastnik hčerinskih družb avstrijskega športnega trgovca Hervis v Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji se je po pregledu poslovanja odločil te družbe postopno zapreti, so sporočili iz Hervisa v Sloveniji. Po državi deluje 21 trgovin Hervis z okoli 250 zaposlenimi. Novi lastnik nemške družbe Hervis Sport- und Modegesellschaft, hrvaške družbe Hervis sport i moda in slovenske družbe Hervis šport in moda je po podrobnem pregledu poslovanja, oceni prihodnjih tržnih razmer ter analizi spremenjenih nakupovalnih navad sprejel odločitev o postopnem zaključevanju poslovanja navedenih družb, so danes sporočili iz slovenske družbe.

»Načrtovano postopno zaključevanje poslovanja bo omogočilo izpolnitev vseh obveznosti do svojih kupcev, dobaviteljev in zaposlenih,« so zapisali. Družba Quantum Investment Holding, prek katere sta Sven Voth in Udo Schloemer januarja prevzela lastništvo avstrijske verige trgovin Hervis, je danes sporočila, da se bo osredotočila na avstrijski trg in da je hčerinske družbe v Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji prodala novemu lastniku, ki da je prevzel tudi operativno vodenje teh družb.

Kdo je novi lastnik, niso razkrili ne v avstrijski ne v slovenski družbi.

Minuli teden so nekateri zaposleni v Hervisovih trgovinah v Sloveniji za spletna portala Mariborinfo in Žurnal24 povedali, da naj bi Hervis konec julija zaprl vse poslovalnice v Sloveniji. S tem bo delo izgubilo okoli 250 ljudi. Družba Hervis šport in moda je imela v letu 2024, za katero so zadnji objavljeni podatki, 40,2 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je nekaj več kot dva odstotka manj kot leto prej. Zabeležila je 4,1 milijona evrov čiste izgube, potem ko je leta 2023 ta znašala 3,7 milijona evrov, kažejo podatki portala Ebonitete.