O Mirnesu, ki je v štirih letih 100-krat osvojil Triglav, poročajo tudi tuji mediji: Bosanec z burekom postal prava spletna senzacija

Zgodba 26-letnega Mirnesa Murtića z Jesenic, o katerem smo poročali ob njegovem jubilejnem 100. vzponu na Triglav, je v zadnjih dneh močno odmevala tudi zunaj slovenskih meja. Mladi Bosanec z Visokega pri Sarajevu je postal prava spletna uspešnica regionalnih portalov, družbenih omrežij in Facebook skupin, kjer ga številni občudujejo zaradi njegove predanosti goram, vztrajnosti in simpatične navezanosti na burek.

O Mirnesu so poročali številni najbolj brani mediji iz Bosne in Hercegovine, med drugim Dnevni avaz, Radio Sarajevo, Bosna.info, in Glas Srpske, njegovo zgodbo pa je povzel celo avstrijski portal Kosmo, eden najbolj branih medijev med prebivalci nekdanje Jugoslavije na nemško govorečem območju. Regionalne medije je posebej navdušilo dejstvo, da je Mirnes po njihovih navedbah prvi Bosanec, ki je burek odnesel na vrh Triglava.

»Bosanec, ki je osvojil Slovence«

Številni portali so ga opisali kot Bosanca, ki je »osvojil Slovence«, drugi so poudarjali njegov neverjetni podvig – sto vzponov na najvišji slovenski vrh v zgolj štirih letih. Posebno pozornost je vzbudilo tudi dejstvo, da Mirnes številne vzpone opravi še pred službo. Njegova zgodba je tudi na družbenih omrežjih sprožila val odzivov. Veliko ljudi mu je čestitalo za vztrajnost, ljubezen do narave in uspešno vključevanje v slovensko okolje. Mnogi so zapisali, da s svojo pozitivno energijo in spoštovanjem do slovenskih gora predstavlja lep primer povezovanja kultur nekdanje skupne države.

Od Bosne do Triglava

Kot se za Balkan spodobi, pa ni šlo niti brez značilnega humorja. Nekateri spletni uporabniki so se pošalili, da so fotografije s Triglava zagotovo ustvarjene s pomočjo umetne inteligence, drugi so zapisali, da »pravi Bosanci ne hodijo v hribe«, tretji pa se čudijo predvsem temu, kako se lahko nekomu stokrat ljubi obiskati isti vrh.

Mirnes se je v Slovenijo preselil pred štirimi leti. Najprej je živel v Celju, nato pa ga je ljubezen do gora pripeljala na Jesenice. Že v Bosni je rad hodil v hribe, v Sloveniji pa je svojo strast še nadgradil. V zgolj dveh letih je osvojil okoli 250 slovenskih dvatisočakov, Triglav pa je postal njegova največja ljubezen. Na družbenih omrežjih je sprva objavljal fotografije z burekom in pripisom »burek z razgledom«, kar je hitro postalo njegov prepoznavni znak. Čeprav je danes zaradi zahtevnih vzponov burek zamenjal za bolj športno prehrano, ga splet še vedno povezuje prav s to simpatično kombinacijo bosanske kulinarike in slovenskega alpinizma.

Njegove objave že dolgo presegajo zgolj planinske vsebine. Mirnes je med ljubitelji gora postal prepoznaven tudi zaradi svoje energije, iskrenosti in spoštljivega odnosa do ljudi v gorah. Posebno vez je spletel z oskrbniki planinskih koč in vremenarji na Kredarici, ki jih pogosto obišče med svojimi vzponi.

Naslednji cilj: Matterhorn

Kljub stotim vzponom na Triglav pravi, da mu gora nikoli ne postane dolgočasna. Vsak vzpon je drugačen, vsak sončni vzhod poseben, ob tem pa vedno znova srečuje nove ljudi in prijatelje. Njegov naslednji veliki cilj je sloviti Matterhorn v Švici, za katerega se že intenzivno pripravlja. Kot poudarja sam, se visokogorskih podvigov loteva zelo previdno in z veliko spoštovanja do gora.

