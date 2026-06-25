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O škandalu na proslavi in žvižgih Pirc Musarjevi tudi Hrvati! Poglejte, kaj je poročal ugledni Jutarnji list

Navajajo, da potem ko je predsednica republike opustila slovesni ton govora in podala ostro, kritično analizo razmer v slovenski družbi in politiki, so sledili žvižgi in neodobravanje občinstva.
df FOTO: Zaslonski Posnetek Jutarnji List
df FOTO: Zaslonski Posnetek Jutarnji List
M. U.
 25. 6. 2026 | 12:47
 25. 6. 2026 | 13:12
2:25
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Poročali smo že, da je na Trgu republike v Ljubljani potekala osrednja državna proslava pred dnevom državnosti, kjer je predsednica republike Nataša Pirc Musar doživela hladen tuš. Med njenim govorom je bilo namreč slišati žvižge.

Kritična do žvižgov tako Asta Vrečko kot Vinko Gorenak

Kot navaja Delo, je bila do tega kritična koordinatorica Levice Bolj kritična Asta Vrečko, ki je menila, da so očitno nekateri na proslavo prišli navijat, ne pa slavit rojstnega dneva države. »Gotovo je neprimerno, da se na ta način izžvižga predsednico države, kajti njen govor absolutno ni bil nič drugega kot predsedniški državniški govor, spodoben in vključujoč, kot je temu tudi primerno. Upam, da česa takega ne bomo več videli na naših proslavah,« je dejala. Tudi sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak je zapisal, da »žvižganje ni dopustno. Nestrinjanje se izrazi s tem, da govoru pač ne ploskaš.«

Poglejte, kaj se je zgodilo s slovensko predsednico, ko je stopila na oder: »Naj končam.«

Incident pa odmeva tudi v tujini. Tako hrvaški Jutarnji list poroča o škandalu na proslavi v članku Poglejte, kaj se je zgodilo s slovensko predsednico, ko je stopila na oder: »Naj končam«. Tako navajajo, da potem ko je Pirc Musarjeva opustila slovesni ton govora in podala ostro, kritično analizo razmer v slovenski družbi in politiki, so sledili žvižgi in neodobravanje občinstva. Predsednica je izpostavila največje težave države in poudarila, da so maščevalnost ter razvrednotenje državnih institucij postali povsem sprejemljivi med politiki obeh političnih polov. Opozorila je tudi na ozračje strahu, ki se pri menjavah vlad ponavlja v javni upravi, šolstvu, znanosti in medijih, saj ključno merilo za imenovanje vodilnih kadrov pogosto postane politična pripadnost namesto strokovnosti. Jutarnji list tudi omeni, da je premier Janez Janša bil prav tako deležen nekaj žvižgov iz nasprotnega tabora, a tudi številne aplavze.

 

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