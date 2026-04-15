O Stevanoviću tudi ukrajinski in ruski mediji, ta njegova izjava je pritegnila največ pozornosti

Izvolitev Zorana Stevanovića na čelo Državnega zbora ne buri duhov le pri nas, ampak tudi v bližnji in daljni okolici. Pisali smo že, da o prvem možu stranke Resni.ca navdušeno pišejo srbski mediji, o Stevanoviću, predvsem njegovih pogledih na zvezo Nato in vlogi Slovenije v njej, pa so se zdaj razpisali tudi v Ukrajini in Rusiji.

»Novoimenovani predsednik slovenskega parlamenta, Zoran Stevanović, je dejal, da načrtuje referendum o morebitnem izstopu države iz Nata. ’Moram reči, da smo ljudem obljubili referendum o vprašanju izstopa iz Nata in ta referendum bomo izvedli,’ je dejal Stevanović, ki je prepričan, da bi morala Slovenija voditi bolj neodvisno in suvereno zunanjo politiko,« so med drugim zapisali novinarji portala Kyiv Post, ki so citirali še eno odmevno Stevanovićevo izjavo, in sicer: »Ljubljana mora ponovno postati središče odločanja za Slovenijo, ne Bruselj.« »Dodal je, da bi se morala država izogibati vpletanju v tuje vojaške in diplomatske spopade, saj trdi, da takšne dejavnosti ne služijo interesom Slovenije,« so še zapisali pri Kyiv Post.

O Stevanovićevi nameri, da bi Slovenci na referendumu odločali o izstopu Slovenije iz Nata, so pisali tudi na portalu Russia Today. »Novoizvoljeni predsednik Državnega zbora v Sloveniji je predstavil načrte za izvedbo referenduma o izstopu države iz Nata, saj se vojaški blok pod vodstvom ZDA sooča z najhujšo notranjo krizo v desetletjih, Washington pa grozi s popolnim izstopom iz organizacije,« so med drugim zapisali in dodali, da je Stevanović »nakazal tudi na možnost obiska Moskve ’v bližnji prihodnosti’«, saj da bi rad »gradil mostove in dobro sodeloval z vsemi državami, ne glede na zid, ki je bil zgrajen med Zahodom in Vzhodom«.