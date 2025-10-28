O tragični smrti v Novem mestu poročali celo na Kitajskem in v Ameriki

Tragična smrt 48-letnega Aleša Šutarja - Aca iz Novega mesta, ki je umrl nasilne smrti, močno odmeva po vsej Sloveniji in tudi drugod po svetu. Do dogodka je prišlo, ko naj bi Aleš v lokal prišel po sina. Ta naj bi ga namreč klical, ker so mu grozili Romi. Ko je oče izstopil iz avtomobila, naj bi skupina Romov napadla tudi njega in ga hudo poškodovala predvsem po glavi. Udarec naj bi bil tako hud, da naj bi se Aleš zlomil in obležal na tleh.

Medtem ko so pred znanim novomeškim lokalom ljudje prižigali sveče v spomin pokojnemu Alešu Šutarju, se je na vladi za zaprtimi vrati sestal politični vrh. Odstopila sta dva ministra, in sicer sta odgovornost prevzela notranji minister Boštjan Poklukar in pravosodna ministrica Andreja Katič.

Po napadu so se vrstili odzivi iz političnih vrst. Iz koalicije prihajajo pozivi k odločnemu, a premišljenemu odzivu pristojnih, saj je varnost podlaga za sobivanje v družbi. Obenem pa je slišati tudi pozive proti hujskaštvu in politični zlorabi smrtonosnega dogodka. V opoziciji pa so ogorčeni, dogodek pripisujejo neaktivnosti vlade in koalicije na področju boja proti nasilju in drugim kaznivim dejanjem pripadnikov romske skupnosti. Predsednik SDS Janez Janša je na omrežju X napovedal sklic izredne seje DZ, na kateri bodo zahtevali takojšen sprejem štirih zakonov, ki so jih vložili župani, sprejem ukrepov za odpravo dvojnih meril pri obravnavi kaznivih dejanj Romov ter »odgovornost vseh, ki so doslej tiščali glavo v pesek«.

Novica odjeknila tudi čez lužo

O tragičnem dogodku, ki je spodnesel dva ministra in zaradi katerega je predsednik vlade Robert Golob napovedal radikalne ukrepe na področju romskih vprašanj, ki jih bodo dorekli danes, so poročali tudi tuji mediji. Novice o odstopu dveh ministrov sta z javnostjo delili ne le sosednji državi, Hrvaška in Italija, temveč je le-ta odjeknila širom po svetu.

O tragični smrti v Novem mestu so poročali celo na Kitajskem in v Ameriki, Namibiji, Indoneziji, Ukrajini, Severni Makedoniji in Albaniji.