Ob 10-letnici delovanja Hiše iluzij zabave, učenje in doživetja: Kjer voda teče navzgor (FOTO)

V Hiši iluzij Ljubljana, ki deluje na Kongresnem trgu od leta 2016, so predstavili novo veliko zanimivost: vodno iluzijo Lebdeča voda. Ta, pravijo v Hiši iluzij, »s svojo vizualno osupljivostjo premika meje zaznavanja in obiskovalce popelje v svet, kjer nič ni tako, kot se zdi. Gre za redko in edinstveno iluzijo v evropskem prostoru, ki je bila do sedaj predstavljena le na nekaj izbranih lokacijah.«

»Želimo, da ljudje iz muzeja odidejo navdušeni, presenečeni in s pristnim ‘wow’ občutkom«

Nova pridobitev s pomočjo posebnih svetlobnih učinkov ustvarja osupljiv vizualni fenomen, zaradi katerega se zdi, da voda lebdi v zraku ali celo teče navzgor. Iluzija združuje znanstvena načela in vrhunsko vizualno izvedbo, rezultat pa je doživetje, ki obiskovalce pusti brez besed.

Ekipa Hiše iluzij.

Atrakcij, ki varajo oči, je v Hiši iluzij ogromno.

»Gre za iluzijo, ki s pomočjo svetlobnih učinkov ustvari popolnoma nepričakovan vizualni učinek – voda začne pred vašimi očmi lebdeti. Obiskovalci pogosto obstanejo odprtih ust, kar je pravzaprav tudi naš cilj. Želimo, da ljudje iz muzeja odidejo navdušeni, presenečeni in s pristnim 'wow' občutkom,« pravi Tjaša Kreuzer iz Hiše iluzij Ljubljana.

Hiša iluzij že vrsto let velja za eno najbolj prepoznavnih interaktivnih atrakcij v prestolnici. »Hiša iluzij Ljubljana je ena bolje obiskanih turističnih atrakcij v Ljubljani in pomemben del doživetja mesta za številne obiskovalce. Z njimi zelo uspešno sodelujemo že od leta 2018, saj s svojo inovativnostjo in kakovostno vsebino pomembno prispevajo k raznolikosti ljubljanske turistične ponudbe,« poudarja Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana.

100 tisoč obiskovalcev pride na leto

Muzej namreč združuje znanost, optiko, psihologijo in zabavo, vsako leto pa ga obišče več kot 100.000 ljudi iz Slovenije in tujine. V pritličju in dveh nadstropjih ponuja več kot 70 eksponatov, ki na igriv način izzivajo zaznavanje in spodbujajo radovednost.

Lastnik Hiše iluzij je Dejan Grbić, ki je tudi solastnik Muzeja čutil (Museum of Senses), s katerim se je prav iz Ljubljane začela širiti mednarodna zgodba izobraževalne zabave oziroma t. i. edutainment koncepta, ki združuje učenje, zabavo in interaktivno doživetje. Najprej so leta 2016 odprli Hišo iluzij v Ljubljani, nato pa se je skupina leta 2017 razširila v Prago in Bukarešto. »Leta 2025 je sledilo odprtje muzeja v Milanu, letos pa je sledila še lokacija v Madridu, ki predstavlja pomemben mejnik za nadaljnjo globalno širitev,« pravijo v Hiši iluzij.

»Obiskovalci pogosto obstanejo odprtih ust, kar je pravzaprav tudi naš cilj,« je ob predstavitvi povedala Tjaša Kreuzer.

Reševanje škatle pobegov sta se lotila tudi Lucija in Jan.

Med osrednjimi eksponati novega muzeja v Madridu so Lebdeča voda, Vortex tunel ter labirinta ogledal in laserjev, ki obiskovalce popeljeta v pravo optično pustolovščino. V Hiši iluzij še pravijo: »Nova iluzija Lebdeča voda je tako ne le tehnološka in vizualna novost, temveč tudi simbol nadaljnjega razvoja in ustvarjalnosti muzeja, ki ostaja zvest svojemu poslanstvu – navduševati, presenečati in spodbujati radovednost.«