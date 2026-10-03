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TRESENJE TAL

Ob 12.30 streslo okolico Tolmina: potres čutili prebivalci

Za zdaj ni podatkov o morebitni škodi.
Simbolična slika FOTO: Delo Ui
Simbolična slika FOTO: Delo Ui
M. U.
 3. 10. 2026 | 12:55
 3. 10. 2026 | 12:55
0:47
A+A-

Prebivalce Tolmina je v soboto opoldne presenetlo rahlo tresenje tal. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 12.30 zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Tolmina.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občine Tolmin. Po oceni pristojnih intenziteta oziroma učinki potresa niso presegli III. stopnje po evropski makroseizmični lestvici EMS-98.

Za zdaj ni podatkov o morebitni škodi.

Sicer pa smo včeraj poročali o kar dveh potresih v Sloveniji. 

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