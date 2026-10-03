Ob 12.30 streslo okolico Tolmina: potres čutili prebivalci

Prebivalce Tolmina je v soboto opoldne presenetlo rahlo tresenje tal. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 12.30 zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Tolmina.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občine Tolmin. Po oceni pristojnih intenziteta oziroma učinki potresa niso presegli III. stopnje po evropski makroseizmični lestvici EMS-98.

Za zdaj ni podatkov o morebitni škodi.

Sicer pa smo včeraj poročali o kar dveh potresih v Sloveniji.