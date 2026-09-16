Ob 13.40 zabeležili še en potresni sunek, tu je bilo žarišče

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 13.40 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 kilometrov južno od Ljubljane, v bližini Velikih Lašč.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Velikih Lašč in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Spomnimo, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4.43 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa tri kilometre severno od Brežic.