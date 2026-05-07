Ob 200. obletnici rojstva Janeza Kocijančiča, gorenjskega misijonarja v Afriki, bo Gorenjski muzej v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem odprl razstavo Čudež na Nilu – Janez Kocijančič in njegova plovba po reki Nil leta 1851. Odprtje bo ta četrtek ob 19. uri v Galeriji Prešernove hiše v Kranju na Prešernovi ulici 7. Razstavo sta pripravila Alenka Pipan Mubi (Gorenjski muzej) in dr. Marko Frelih (Slovenski etnografski muzej).

Gorenjski muzej in Slovenski etnografski muzej sodelujeta pri raziskavah in načrtnem dokumentiranju stikov Gorenjcev z neevropskim svetom v obdobju med letoma 1800 in 1950. Podatki, ki temeljijo na pisnih in slikovnih virih, so razpršeni med različnimi ustanovami in zasebnimi arhivi. Leta 2025 so začeli sistematično iskanje in zbiranje podatkov. Kmalu se je pokazal presenetljiv seznam posameznikov, za katerimi se je ohranila pestra popotniška zapuščina, zlasti v besedi in sliki. Poleg dokumentiranja stanja na terenu je ključnega pomena povezovanje ustanov v širšem srednjeevropskem prostoru. »Letos se spominjamo visoke obletnice rojstva Janeza Kocijančiča (1826–1853), katoliškega misijonarja. Kocijančič je živel v času, ko so se v nekdanji Habsburški monarhiji začeli vse bolj intenzivno srečevati z Afriko, tamkajšnjimi ljudstvi in njihovo kulturo,« so sporočili iz Gorenjskega muzeja.