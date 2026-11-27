Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 4.22 zabeležili potres magnitude 1,4. Žarišče potresa je bilo v bližini Šentjerneja, so sporočili z Agencije RS za okolje.

Po prvih podatkih so tresenje tal čutili posamezni prebivalci Rake in okolice. Seizmologi ocenjujejo, da intenziteta oziroma učinki potresa niso presegli III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).