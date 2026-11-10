Ob 5.40 se je sprožil alarm: voda zalila vrtec, 65 otrok ostalo brez varstva

Zaradi okvare vodovodne cevi je danes zgodaj zjutraj voda poplavila pritlične prostore vrtca na Kokrici pri Kranju, ki ga obiskuje 65 otrok. Varstvo v vrtcu danes ni mogoče, zato so ga za otroke organizirali v višjih prostorih podružnične šole Franceta Prešerna, so danes sporočili s kranjske občine.

Alarm zaradi izliva vode se je sprožil okoli 5.40. Kot je povedala vodja vrtca Tadeja Murn, so starše obvestili, naj otroci danes ostanejo doma, če imajo možnost. Za otroke, ki ne morejo ostati doma, so varstvo zagotovili v višjih prostorih šole, v sklopu katere deluje vrtec.

Gasilci izčrpali vodo, zaposleni že sušijo prostore

Na kraju so posredovali gasilci, ki so iz pritličnih prostorov izčrpali vso vodo, vodovodni inštalaterji pa odpravljajo okvaro. Zaposleni so že začeli sušiti poplavljene prostore.

Vrtec si je ogledal tudi župan

Vrtec si je ogledal tudi kranjski župan Matjaž Rakovec, ki je pohvalil hitro posredovanje gasilcev in odziv zaposlenih ter vodstva vrtca. Po njegovih besedah so s hitro intervencijo preprečili nastanek večje škode.

Murn je dodala, da si prizadevajo čim prej zagotoviti normalno izvajanje varstva. Starše bodo o nadaljnjem poteku in morebitnih spremembah sproti obveščali.