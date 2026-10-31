Ob dnevu spomina na mrtve: vino in potica za verne duše (FOTO)

Že nekaj dni pred praznikom dan spomina na mrtve, nekateri ga imenujejo tudi dan mrtvih in dan vseh svetih, pokopališča oživijo. Ljudje prihajajo na pokopališča, da uredijo in polepšajo grobove svojcev ter drugih rajnkih, ki se jih spominjajo. V še ne tako davni preteklosti, še zlasti na podeželju, ni bilo toliko nagrobnih spomenikov iz marmorja. Grobovi so bili v večini označeni z železnimi križi, ki so jih serijsko proizvajale številne livarne. Križ, ki je bil v celoti kovinski, je nosil tablico, po navadi okroglo, na kateri so bili podatki umrlega v grobu. Tedaj je veljalo, da se grob ohranja 10 let, nato se ga prekoplje.

Pokopališče je sodilo k župniji, njihov prostor je bil zgolj okoli cerkve. Eno takih je, denimo, tudi pokopališče v Jurovskem Dolu pri Lenartu v Slovenskih goricah, kjer je svojo življenjsko pot pod strelom atentatorja zaključil tudi znani dobri človek iz Negove Ivan Kramberger. Kljub temu da imajo novo pokopališče, in to na novi lokaciji, so staro ohranili kot trajni spomenik. Danes pokopališča upravljajo občine in krajevne skupnosti, ponekod tudi vaške skupnosti. Podatki pravijo, da je v Sloveniji ta hip 1199 pokopališč. Zanimivo je, da jih je največ v Prekmurju, kjer ima skoraj vsaka vas svoje pokopališče, nekaj je tudi luteranskih, nekoč so bila v Prekmurju tudi judovska pokopališča. Eno večjih je bilo v Murski Soboti, a so po vojni odstranili spomenike. Na tistem mestu danes stojijo stanovanjski objekti.

1199 POKOPALIŠČ je v Sloveniji.

Ko so prebivalci podeželja v večini že pospravili pridelke in zasejali njive z ozimino, so imeli več časa za ureditev grobov. Grobove, ki so predstavljali le gomilo zemlje in križ, je bilo treba prekopati in urediti. Po navadi so jih okrasili z rožami, ki so prenesle zimski mraz. To so bile predvsem mačehe in krizanteme. Ob dnevu mrtvih so v prekopano zemljo postavili še sveče iz voska ali parafina. Na grobovih iz marmorja pa so postavljali oljenke. Včasih je kdo na grob postavil šturmanco, bila je to luč petrolejka, ki se je upirala vetru, da ni ugasnila, ko je zapihal. Postavljali so tudi laterne: to so bile svetilke, v katerih je stala sveča, ki pa je bila zavarovana s steklom. Takšne luči so uporabljali, ko so v trdi temi odhajali navsezgodaj v cerkev.

Na deželi so na dan mrtvih po večerih, ko so povečerjali, zmolili del rožnega venca. Stara navada je bila, da so na mizi prižgali svečo, ob tem pa postavili kozarec vina in kos potice. Dejali so, da je to za verne duše. Na dan mrtvih so verniki in neverniki potem množično obiskali pokopališče. Največkrat se je obiska pokopališča udeležila cela družina. Ker so bile v preteklosti družine večje, je bila ob grobu gneča.

Vhod na pokopališče v Negovi nosi zgovoren napis. FOTO: Ludvik Kramberger

Sprehod po pokopališču naj bo skrajno spoštljiv. Kar pa še ne pomeni, da ne smemo imeti odprtih oči: veliki Slovenec dr. Anton Trstenjak počiva na radgonskem pokopališču. FOTO: Ludvik Kramberger

Opuščene grobove sčasoma nadomestijo novi. FOTO: Ludvik Kramberger

Imena raztrosenih na skupnem nagrobniku na pokopališču v Gornji Radgoni FOTO: Ludvik Kramberger