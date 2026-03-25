Ob glasbi in druženju mimogrede premagali 15 kilometrov

Nedeljsko sonce je skozi meglico zgodaj posijalo na belokranjsko vasico Podlog, kjer so se na start že 12. Jožefovega pohoda od turističnega apartmaja Staneta Maleriča valile trume pohodnikov. Z zvrhano košaro gostoljubnosti, ki jo premorejo v teh krajih, so jih ob belokranjski pogači in šilčku spodbude pričakali Emilija in Gašper Butala ter Tinkara Planinc, mladi glasbeni in pevski upi tistih krajev.

Najtišja draga

Tako kot sta tradicionalna kulturni program in pohod, je tradicionalna tudi 15 kilometrov dolga trasa na Potepanju ob reki Lahinji, kot se Jožefov pohod uradno imenuje. Soorganizator Tadej Fink je pohodnike spomnil, da kakih sto metrov stran stoji najtišja draga sveta, kot jo je poimenoval Oton Župančič, ki je nekaj otroških let preživel v sosednjem Dragatušu. Točno ob deveti uri pa je s harmoniko pohodnike na pot pospremila nadarjena Vita Vrlinič.

»Prej je bila omenjena najtišja draga, kar me je spodbudilo k misli, ki jo želim deliti z vami. V naši občini že vrsto let organiziramo tudi Župančičev pohod, ki poteka junija,« je zbrane nagovoril črnomaljski župan Andrej Kavšek. Še pomembneje pa je, da je prav ta prostor tesno povezan z rojakom, pesnikom Župančičem, ki se mu bodo leta 2028 poklonili ob 150. obletnici njegovega rojstva. Župan že zdaj vabi, da se jim pridružijo na številnih pohodih, prireditvah in drugih dogodkih, s katerimi bodo v Župančičevem letu počastili tega velikega Belokranjca. »Sicer pa, je še dodal Kavšek, gibanje je izjemno pomembno, še bolj, kot si morda mislimo. S tem, da hodite, skrbite za svoje telo in ohranjate mišično maso ter tako naredite veliko zase. Zato pojdite na pot, uživajte, družite se, tudi to je pomemben del zdravja.«

In kako se je pohod začel? »Ob neki priložnosti smo prijatelji, lokalni patrioti, dali glave vkup in sklenili, da organiziramo pohod ob smaragdni Lahinji,« je ob nagovoru povedal Stane Malerič, član PD Črnomelj, ki je skupaj s krajani in Športnim društvom KMS organizator tega pohoda. »Sprva je bil to le vseslovenski dogodek, pozneje pa je pridobil mednarodni pridih. Letošnji pohod je skoraj jugoslovanski, saj so danes z nami prijatelji iz planinskih društev Golija Ivanjica (Srbija), Konjuha iz Tuzle (BiH) in Pluska s hrvaške Reke. Tokrat se pohoda niso mogli udeležiti naši prijatelji iz PD Antnogea iz Negotina na Vardarju (Severna Makedonija) in seveda tudi iz številnih drugih društev,« se je zahvalil udeležencem.

Tudi častni konzul

Zadnje napotke pred potjo, ki jih je vodila mimo sotočja rek Poturenščice in Lahinje na Zorence, nato mimo kmečke hiše Bahor, naprej skozi vas Velika Lahinja do vinorodnega hriba Sadeži, kjer je bil prvi postanek, je podal vodnik Milan Butala. Kakih 400 pohodnikov je nadaljevalo mimo Brdarcev skozi idilični vasi Črešnjevec in Knežina do izvira reke Lahinje ter Klepčevega mlina (drugi postanek). Po ogledu izvira so jih noge lahkotno nesle ob reki Lahinji, mimo vasi Mala Lahinja do Pustega Gradca in naprej mimo Šipka, izvira Topličice, nazaj na Podlog. Med množico je nekje v ozadju korake štela tudi skupina gluhih in naglušnih. Prebujajočo se naravo so še intenzivneje doživljali ob tolmački za slovenski znakovni jezik Maji Kuzma Ganić. »Teh 15 kilometrov je bilo v sproščeni družbi prava malica. Sprehod po Župančičevi pokrajini belih brez je hitro minil,« je povedal Edvard Črnič iz Črnomlja, pohodniški stari maček, ko je na cilju strnil vtise.

Belokranjska pomlad je v objem zvabila tudi skupino avtodomarjev iz Kočevja, Portoroža, Celja, Slovenj Gradca in Črnomlja. »Tukaj sem tretjič. In zagotovo še prideva,« sta zatrdila Marjeta in Miro iz Portoroža, enako tudi Jana iz Kočevja. Aswin Kumar Shrestha, častni konzul Nepala v Sloveniji, ni skrival navdušenja, ko je počasi, a odločno stopical nekje na repu razpotegnjene kolone. »Čeprav grem v sredo na operacijo kolena, se pohodu nisem mogel odpovedati. Ti trenutki mi veliko pomenijo. Prijatelji iz Podloga, pač …« ni skrival ponosa. Po šestih urah zmerne hoje so nahrbtnike odložili na cilju, ne da bi pokazali znake utrujenosti. Na vsakem postanku so organizatorji pripravili poseben program, ki je vključeval predstavitve lokalnih zanimivosti, kulturne vložke in žrebanje nagrad, po prehojenih kilometrih pa so pohod zaokrožili ob zvokih glasbe, toplem obroku in prijetnem druženju.

Belokranjska gostoljubnost FOTO: Milan Glavonjić

Tadej Fink, Stanislav Malerič in Andrej Kavšek FOTO: Milan Glavonjić

Glasbenih vložkov ni manjkalo. FOTO: T. H.

Pohod je že mednarodnega značaja. FOTO: M. B.