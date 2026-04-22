KULINARIČNI DOGODEK

Ob kuhanju župe so izgubili nedolžnost (FOTO)

Tradicionalno Šentjurjevo je na Zgornji trg privabilo ogromno obiskovalcev.
Kuhanju kisle župe so se pridružili tudi člani LD Jurklošter. FOTO: Mojca Marot

Kuhanju kisle župe so se pridružili tudi člani LD Jurklošter. FOTO: Mojca Marot

Na stojnicah na Šentjurjevem so bile na voljo številne domače dobrote. FOTO: Mojca Marot

Na stojnicah na Šentjurjevem so bile na voljo številne domače dobrote. FOTO: Mojca Marot

Takole so člani LD Oplotnica komisiji postregli svojo kislo župo. FOTO: Mojca Marot

Takole so člani LD Oplotnica komisiji postregli svojo kislo župo. FOTO: Mojca Marot

Gregor Gucmandl iz LD Šentjur je kislo župo prinesel v pokušanje komisiji. FOTO: Mojca Marot

Gregor Gucmandl iz LD Šentjur je kislo župo prinesel v pokušanje komisiji. FOTO: Mojca Marot

Gostitelji, člani LD Šentjur, ob svoji zmagovalni kisli župi FOTO: Mojca Marot

Gostitelji, člani LD Šentjur, ob svoji zmagovalni kisli župi FOTO: Mojca Marot

Štajerske lovke, članice aktiva Lovke Slovenije FOTO: Mojca Marot

Štajerske lovke, članice aktiva Lovke Slovenije FOTO: Mojca Marot

Najboljše in večkrat nagrajeno domače žganje Matjaža Pikla iz Laškega FOTO: Mojca Marot

Najboljše in večkrat nagrajeno domače žganje Matjaža Pikla iz Laškega FOTO: Mojca Marot

Predvsem veliko dobre volje so v svojo župo zamešali člani LD Bohor-Planina. FOTO: Mojca Marot

Predvsem veliko dobre volje so v svojo župo zamešali člani LD Bohor-Planina. FOTO: Mojca Marot

Člani LD Handil Dobje pri svojem kotličku FOTO: Mojca Marot

Člani LD Handil Dobje pri svojem kotličku FOTO: Mojca Marot

Kuhanju kisle župe so se pridružili tudi člani LD Jurklošter. FOTO: Mojca Marot
Na stojnicah na Šentjurjevem so bile na voljo številne domače dobrote. FOTO: Mojca Marot
Takole so člani LD Oplotnica komisiji postregli svojo kislo župo. FOTO: Mojca Marot
Gregor Gucmandl iz LD Šentjur je kislo župo prinesel v pokušanje komisiji. FOTO: Mojca Marot
Gostitelji, člani LD Šentjur, ob svoji zmagovalni kisli župi FOTO: Mojca Marot
Štajerske lovke, članice aktiva Lovke Slovenije FOTO: Mojca Marot
Najboljše in večkrat nagrajeno domače žganje Matjaža Pikla iz Laškega FOTO: Mojca Marot
Predvsem veliko dobre volje so v svojo župo zamešali člani LD Bohor-Planina. FOTO: Mojca Marot
Člani LD Handil Dobje pri svojem kotličku FOTO: Mojca Marot
Mojca Marot
 22. 4. 2026 | 22:17
Minuli petek je šentjurski Zgornji trg, kjer so nekoč domovali znameniti skladatelji in zdravniki iz rodbine Ipavec, zaživel v posebnem, razigranem vzdušju. Na trškem kozolcu so prvič, odkar stoji, odprli so ga oktobra lani, pripravili razstavo ob 80-letnici delovanja Lovske družine Šentjur in razstavo Niti časa. Zatem so se na tradicionalen način lotili postavljanja mlaja, razglasili Ipavčeva vina in podelili diplome za ocenjena vina letnik 2025.

Mi hodimo v Mozirje na gamsa, oni pa k meni na srnjaka.

Gregor Gucmandl iz LD Šentjur je kislo župo prinesel v pokušanje komisiji. FOTO: Mojca Marot
Gregor Gucmandl iz LD Šentjur je kislo župo prinesel v pokušanje komisiji. FOTO: Mojca Marot
Tradicionalno pa je vsako leto najbolj živahno sobotno dogajanje, ko Zgornji trg preplavijo številni obiskovalci od blizu in daleč, ki jih pritegne pestra ponudba stojničarjev. Letošnje število zainteresiranih ponudnikov raznovrstnega blaga, tudi dobrot, ki jih v trgovini ni mogoče kupiti, je bilo letos tolikšno, da so morali organizatorji, glavna je Mestna skupnost Šentjur, njihovo število celo omejiti. »Zanimanje sejmarjev je vsako leto večje, prihajajo iz različnih krajev Slovenije. Letos je bilo vseh kar 69, od tega 56 obrtnikov, še 13 je bilo raznih društev, šol in vrtcev,« je povedal direktor Razvojne agencije Kozjansko Jure Raztočnik. Ves dan je v soboto z železniške postaje Šentjur brezplačno obiskovalce na Zgornji trg vozil vlakec, številni so se odpravili tudi na Jurjev pohod po okolici, za otroke je bilo poskrbljeno na jurčkovanju, številni pa so prisluhnili Jurijevemu nastopu Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur, mladim harmonikarjem, veteranskim godbam ali pa so se zvečer zavrteli na Šentjurjevi veselici z ansamblom Pik. Brezplačno si je bilo mogoče ogledati tudi Ipavčevo hišo, zbirko Rifnik in njegovi zakladi ter spominsko sobo New Swing Quarteta, na železniški postaji v Šentjurju pa Muzej Južne železnice.

Domači kis

Člani LD Handil Dobje pri svojem kotličku FOTO: Mojca Marot
Člani LD Handil Dobje pri svojem kotličku FOTO: Mojca Marot
A daleč največ ljudi pritegne tekmovanje v kuhanju kisle župe. Po gasilcih, godbenikih, folklornih skupinah, krajevnih skupnostih in številnih drugih skupinah so letos prvič kuhalnice vrteli člani lovskih družin (LD) z gostitelji LD Šentjur, ki praznujejo 80 let, na čelu. Družbo so jim delali člani LD Bohor-Planina, Handil Dobje, Jurklošter, Ponikva, Štajerske lovke in Oplotnica. »V tem smo bolj novinci, saj veste, da smo lovci bolj vajeni kuhanja golaža, v katerem mora biti kakšna srna,« nam je med kuhanjem župe povedal Mirko Kovačič iz LD Šentjur, ki je imel ob sebi ženo Slavico, Gregorja Gucmandla ter Mozirčana Jožico in Iztoka Brinjevca. »Mi hodimo v Mozirje na gamsa, oni pa k meni na srnjaka,« nam je skrivnost zanimive šentjursko-mozirske naveze razkril Kovačič. Na koncu je prav ta naveza komisijo, v njej so bili letos Dragica Keše iz Šolskega centra Šentjur, kuhar Matic Uršič ter mestni viničar Milenko Tanšek, prepričala, da je njihova kisla župa najboljša. Vanjo so, poleg obveznega svinjskega mesa in parkljev ter jušne zelenjave, zmagovalci zakuhali vodne žličnike. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa LD Handil Dobje, a razlika med prvima dvema ni bila velika, znašala je zgolj deset točk. »Mi smo stavili na domači kis, in to je bila naša mala skrivnost,« nam je na koncu dejal drugouvrščeni Bojan Zupanc. Zelo živahno je bilo tudi pri kotličku članov LD Bohor-Planina. »Vse, kar narediš, moraš narediti z ljubeznijo, in tako smo juho skuhali tudi mi,« nam je dejal lovec Peter Zakšek.

69 sejmarjev je prišlo letos.

Jože Obrez, predsednik LD Bohor-Planina, pa je razkril, da je najpomembneje, da člani družine držijo skupaj. »Mi smo danes izgubili nedolžnost, saj smo kislo župo skupaj kuhali prvič, in to v kotličku. Tega še res nikoli nismo počeli. Vsak pa je prinesel s seboj delček entuziazma in nekaj skrivnosti, meso smo dobili, dodali pa smo še nekaj začimb,« je razkril Obrez. Člani LD Ponikva so v župo med kuhanjem dodali por, člani LD Jurklošter pa so na koncu zakuhali posukanec, zmes iz moke in jajc. Dogajanje na letošnjem Šentjurjevem se bo nadaljevalo ta petek s Šentjurjevo revijo odraslih pevskih zborov in ŠentRockom, pester bo tudi praznični ponedeljek, 27. aprila, ko bodo na Železniški postaji Šentjur na ogled starodobni avtomobili in motorji, zaigral pa bo Pihalni orkester Šentjur. 

Takole so člani LD Oplotnica komisiji postregli svojo kislo župo. FOTO: Mojca Marot
Takole so člani LD Oplotnica komisiji postregli svojo kislo župo. FOTO: Mojca Marot

Najboljše in večkrat nagrajeno domače žganje Matjaža Pikla iz Laškega FOTO: Mojca Marot
Najboljše in večkrat nagrajeno domače žganje Matjaža Pikla iz Laškega FOTO: Mojca Marot

Na stojnicah na Šentjurjevem so bile na voljo številne domače dobrote. FOTO: Mojca Marot
Na stojnicah na Šentjurjevem so bile na voljo številne domače dobrote. FOTO: Mojca Marot

Gostitelji, člani LD Šentjur, ob svoji zmagovalni kisli župi FOTO: Mojca Marot
Gostitelji, člani LD Šentjur, ob svoji zmagovalni kisli župi FOTO: Mojca Marot

Štajerske lovke, članice aktiva Lovke Slovenije FOTO: Mojca Marot
Štajerske lovke, članice aktiva Lovke Slovenije FOTO: Mojca Marot

Predvsem veliko dobre volje so v svojo župo zamešali člani LD Bohor-Planina. FOTO: Mojca Marot
Predvsem veliko dobre volje so v svojo župo zamešali člani LD Bohor-Planina. FOTO: Mojca Marot

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Metod

Srce jima je čedalje bolj utripalo. Zunaj je razsajala zlovešča tišina. Samo spogledala sta se in raje obrnila.
Lovro Kastelic22. 4. 2026 | 22:25
22:17
Novice  |  Slovenija
KULINARIČNI DOGODEK

Ob kuhanju župe so izgubili nedolžnost (FOTO)

Tradicionalno Šentjurjevo je na Zgornji trg privabilo ogromno obiskovalcev.
Mojca Marot22. 4. 2026 | 22:17
21:45
Bulvar  |  Glasba in film
PO PREMORU

Lombardo: Jutro prinaša svež zagon

Z novo skladbo napovedujejo drugo ploščo in novo ustvarjalno poglavje.
22. 4. 2026 | 21:45
21:25
Novice  |  Svet
ŽALITVE

Poglejte ta brutalen izpad na ruski televiziji: »Ku***, grda mala hudobna ženska, sramota za človeški rod ...« (VIDEO)

Putinov propagandist se je spravil na italijansko premierko.
22. 4. 2026 | 21:25
21:19
Novice  |  Svet
NA FLORIDI

Če bi bil ChatGPT oseba, bi bil že obtožen umora

Oblasti preiskujejo, ali je ChatGPT pomagal osumljencu pri lanskem strelskem napadu.
22. 4. 2026 | 21:19
21:12
Lifestyle  |  Astro
NAVEZANOST

Ko se oklepamo partnerja, ne ljubimo več, ampak ...

Duhovno gledano navezanost hrani iluzija ločenosti.
22. 4. 2026 | 21:12

IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
