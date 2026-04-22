Ob kuhanju župe so izgubili nedolžnost (FOTO)

Minuli petek je šentjurski Zgornji trg, kjer so nekoč domovali znameniti skladatelji in zdravniki iz rodbine Ipavec, zaživel v posebnem, razigranem vzdušju. Na trškem kozolcu so prvič, odkar stoji, odprli so ga oktobra lani, pripravili razstavo ob 80-letnici delovanja Lovske družine Šentjur in razstavo Niti časa. Zatem so se na tradicionalen način lotili postavljanja mlaja, razglasili Ipavčeva vina in podelili diplome za ocenjena vina letnik 2025.

Gregor Gucmandl iz LD Šentjur je kislo župo prinesel v pokušanje komisiji. FOTO: Mojca Marot

Tradicionalno pa je vsako leto najbolj živahno sobotno dogajanje, ko Zgornji trg preplavijo številni obiskovalci od blizu in daleč, ki jih pritegne pestra ponudba stojničarjev. Letošnje število zainteresiranih ponudnikov raznovrstnega blaga, tudi dobrot, ki jih v trgovini ni mogoče kupiti, je bilo letos tolikšno, da so morali organizatorji, glavna je Mestna skupnost Šentjur, njihovo število celo omejiti. »Zanimanje sejmarjev je vsako leto večje, prihajajo iz različnih krajev Slovenije. Letos je bilo vseh kar 69, od tega 56 obrtnikov, še 13 je bilo raznih društev, šol in vrtcev,« je povedal direktor Razvojne agencije Kozjansko. Ves dan je v soboto z železniške postaje Šentjur brezplačno obiskovalce na Zgornji trg vozil vlakec, številni so se odpravili tudi na Jurjev pohod po okolici, za otroke je bilo poskrbljeno na jurčkovanju, številni pa so prisluhnili Jurijevemu nastopu Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur, mladim harmonikarjem, veteranskim godbam ali pa so se zvečer zavrteli na Šentjurjevi veselici z ansamblom Pik. Brezplačno si je bilo mogoče ogledati tudi Ipavčevo hišo, zbirko Rifnik in njegovi zakladi ter spominsko sobo New Swing Quarteta, na železniški postaji v Šentjurju pa Muzej Južne železnice.

Člani LD Handil Dobje pri svojem kotličku FOTO: Mojca Marot

A daleč največ ljudi pritegne tekmovanje v kuhanju kisle župe. Po gasilcih, godbenikih, folklornih skupinah, krajevnih skupnostih in številnih drugih skupinah so letos prvič kuhalnice vrteli člani lovskih družin (LD) z gostitelji LD Šentjur, ki praznujejo 80 let, na čelu. Družbo so jim delali člani LD Bohor-Planina, Handil Dobje, Jurklošter, Ponikva, Štajerske lovke in Oplotnica. »V tem smo bolj novinci, saj veste, da smo lovci bolj vajeni kuhanja golaža, v katerem mora biti kakšna srna,« nam je med kuhanjem župe povedaliz LD Šentjur, ki je imel ob sebi ženoter Mozirčanain. »Mi hodimo v Mozirje na gamsa, oni pa k meni na srnjaka,« nam je skrivnost zanimive šentjursko-mozirske naveze razkril Kovačič. Na koncu je prav ta naveza komisijo, v njej so bili letosiz Šolskega centra Šentjur, kuharter mestni viničar, prepričala, da je njihova kisla župa najboljša. Vanjo so, poleg obveznega svinjskega mesa in parkljev ter jušne zelenjave, zmagovalci zakuhali vodne žličnike. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa LD Handil Dobje, a razlika med prvima dvema ni bila velika, znašala je zgolj deset točk. »Mi smo stavili na domači kis, in to je bila naša mala skrivnost,« nam je na koncu dejal drugouvrščeni. Zelo živahno je bilo tudi pri kotličku članov LD Bohor-Planina. »Vse, kar narediš, moraš narediti z ljubeznijo, in tako smo juho skuhali tudi mi,« nam je dejal lovec

Jože Obrez, predsednik LD Bohor-Planina, pa je razkril, da je najpomembneje, da člani družine držijo skupaj. »Mi smo danes izgubili nedolžnost, saj smo kislo župo skupaj kuhali prvič, in to v kotličku. Tega še res nikoli nismo počeli. Vsak pa je prinesel s seboj delček entuziazma in nekaj skrivnosti, meso smo dobili, dodali pa smo še nekaj začimb,« je razkril Obrez. Člani LD Ponikva so v župo med kuhanjem dodali por, člani LD Jurklošter pa so na koncu zakuhali posukanec, zmes iz moke in jajc. Dogajanje na letošnjem Šentjurjevem se bo nadaljevalo ta petek s Šentjurjevo revijo odraslih pevskih zborov in ŠentRockom, pester bo tudi praznični ponedeljek, 27. aprila, ko bodo na Železniški postaji Šentjur na ogled starodobni avtomobili in motorji, zaigral pa bo Pihalni orkester Šentjur.

Takole so člani LD Oplotnica komisiji postregli svojo kislo župo. FOTO: Mojca Marot

Najboljše in večkrat nagrajeno domače žganje Matjaža Pikla iz Laškega FOTO: Mojca Marot

Na stojnicah na Šentjurjevem so bile na voljo številne domače dobrote. FOTO: Mojca Marot

Gostitelji, člani LD Šentjur, ob svoji zmagovalni kisli župi FOTO: Mojca Marot

Štajerske lovke, članice aktiva Lovke Slovenije FOTO: Mojca Marot