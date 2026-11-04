Ob Muri zadnje slovo od Matjaža Perše

Po hudi bolezni je umrl Matjaž Perša, junak vojne za Slovenijo, kot se ga bodo med drugim spominjali v Mladinskem centru Prlekije. »Kot prostovoljec obrambe domovine, z neverjetnim pogumom ter molotovkami v rokah si se brezkompromisno zoperstavil mogočni do zob oboroženi sovražni vojaški koloni v Gornji Radgoni, kljub svojim mladostnim letom. Vzorno dejanje mladim in vsem generacijam, celotna predanost naši ljubi domovini Sloveniji,« so se Perši poklonili v mladinskem centru ter objavili posnetek zadnjega slovesa, ki je potekalo v torek ob Matjažu ljubi in domači reki Muri.

Matjaž Perša je bil tudi praporščak, velik domoljub in predani član Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona, kjer so se od njega poslovili z besedami: »Svojo predanost vrednotam osamosvojitve in tovarištvu je nadaljeval tudi po vojni. Številna leta, vse dokler mu je zdravje omogočalo, je z izjemnim ponosom, častjo in predanostjo opravljal dolžnost praporščaka našega združenja ter praporščaka Pomurskega odbora ZVVS. S svojo navzočnostjo in pokončno držo ob praporu je bil neusahljiv vzgled vsem nam. Za svoje požrtvovalno in neutrudno delo v veteranski organizaciji je prejel številna visoka priznanja. Njegov prispevek, topla beseda in tovariška zvestoba ostajajo neizbrisljivo zapisani v zgodovini našega združenja in v naših srcih.«

Matjaž Perša je bil član Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona od samega nastanka in že v prelomnih časih osamosvojitvene vojne leta 1991 se je kot prostovoljec neustrašno vključil v obrambo domovine. Za svoja nesebična in hrabra dejanja med boji v Gornji Radgoni je bil odlikovan z visoko Medaljo za hrabrost, so še zapisali njegovi kolegi, ki ga bodo izjemno pogrešali.