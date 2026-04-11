Ob njem vedno veliko drame, vladajočim bil trn v peti: bivši Janšev poslanec ob slovesu sporočil tole

16. maja lani je bilo pred poslopjem državnega zbora ogromno intervencijskih vozil policije in gasilcev.

Na robu strehe parlamenta je stal poslanec SDS Andrej Hoivik in nagovarjal mimoidoče. V nekem trenutku je celo zagrozil, da bo skočil. Gasilci so mu pristavili lestev, nato pa je varno sestopil in bil odpeljan v zdravstveno oskrbo. Kot se je razkrilo takrat, je šlo za osebno stisko. Dogodek je močno odmeval v javnosti, sprožil vse mogoče odzive in polemike ...

Prav tako so v preteklem mandatu DZ burne reakcije povzročile na trenutke zelo temperamentne razprave poslanca Hoivika. Njegove ostre besedne puščice so letele na vladne predstavnike in seveda koalicijske poslance.

Besede slovesa ...

A od včeraj, ko se je na ustanovni seji sestal nov parlament, je Hoivik le še državnozborski »upokojenec«.

Ob slovesu iz Šubičeve 4 pa je sporočil: »Z današnjim dnem končujem svoj 4-letni mandat poslanca. Vesel sem in počaščen, da sem lahko zastopal vas, dragi državljani in državljanke! Kot aktivni državljan bom še naprej spremljal in tudi deloval v politiki za boljšo Slovenijo. Naj bodo novoizvoljeni poslanci na čelu z novim predsednikom DZ-ja zvesti volilcem in volilkam ter delajo za napredno in v razvoj usmerjeno Slovenijo.«