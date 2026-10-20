Slavnostno odprtje prenovljene ceste Žalna–Velika Loka ni minilo le v znamenju nove cestne pridobitve. Predsednik vlade Janez Janša je ob dogodku poudaril, da bi moralo več proračunskega denarja ostati tam, kjer ljudje neposredno občutijo njegove učinke.

»Proračunski denar je vaš denar, denar davkoplačevalcev,« je poudaril ter dodal, da je naloga oblasti, da ta denar čim bolj smiselno razporedi.

Ob tem je opozoril, da se na občinski ravni po njegovih navedbah trenutno porabi razmeroma majhen delež ustvarjenega denarja, manj kot pet odstotkov bruto domačega proizvoda. »Ta delež bomo zato skušali povečati,« je napovedal.

Več denarja bližje ljudem

Po Janševih besedah ima takšen pristop še eno pomembno prednost: večji nadzor nad porabo javnega denarja.

»Tam, kjer se denar porablja bližje ljudem, je tudi večji nadzor,« je dejal.

Napovedal je tudi sistemske spremembe, ki naj bi bile zapisane v koalicijski pogodbi. Njihov cilj naj bi bil jasneje določiti prednostne naloge države in lokalnih skupnosti. Med njimi je izpostavil gradnjo in obnovo cest, boljšo infrastrukturo ter višjo kakovost življenja.

Lokalne volitve se bližajo ...

Ob tem velja spomniti, da bodo lokalne volitve v Sloveniji v nedeljo, 15. novembra 2026. Takrat bomo volili župane in člane občinskih svetov. Če bo v posamezni občini potreben drugi krog županskih volitev, bo ta 29. novembra 2026.