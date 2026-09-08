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PIKIN FESTIVAL

Ob Paki spet Pika, zabava, kot se šika!

Obiskovalce poleg literarnih junakov razveseljujejo številni slovenski umetniki.
V našo deželo je znova prinesla veselje in nebrzdano zabavo. FOTO: Jože Miklavc

V našo deželo je znova prinesla veselje in nebrzdano zabavo. FOTO: Jože Miklavc

Direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny FOTO: Jože Miklavc

Direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny FOTO: Jože Miklavc

Trkaj in Repki FOTO: Jože Miklavc

Trkaj in Repki FOTO: Jože Miklavc

Plesne in baletne dejavnosti FOTO: Jože Miklavc

Plesne in baletne dejavnosti FOTO: Jože Miklavc

Boštjan Oder je Gusar. FOTO: Jože Miklavc

Boštjan Oder je Gusar. FOTO: Jože Miklavc

Iz velike knjige so izstopili Pikini prijatelji. FOTO: Jože Miklavc

Iz velike knjige so izstopili Pikini prijatelji. FOTO: Jože Miklavc

Pikin konj je seveda ena največjih atrakcij. FOTO: Jože Miklavc

Pikin konj je seveda ena največjih atrakcij. FOTO: Jože Miklavc

Pikina ambasadorka Bronja Žakelj FOTO: Miran Juršič

Pikina ambasadorka Bronja Žakelj FOTO: Miran Juršič

S Piko za spomin! FOTO: Alja Miklavc

S Piko za spomin! FOTO: Alja Miklavc

Jahanje že vrsto let ponuja domačija Glinšek iz Škal. FOTO: Jože Miklavc

Jahanje že vrsto let ponuja domačija Glinšek iz Škal. FOTO: Jože Miklavc

Župan Peter je Piki podelil sedem dni vladanja. FOTO: Jože Miklavc

Župan Peter je Piki podelil sedem dni vladanja. FOTO: Jože Miklavc

Tudi za invalidne osebe CVIU Velenje je bilo srečanje s Piko posebno doživetje. FOTO: Jože Miklavc

Tudi za invalidne osebe CVIU Velenje je bilo srečanje s Piko posebno doživetje. FOTO: Jože Miklavc

V našo deželo je znova prinesla veselje in nebrzdano zabavo. FOTO: Jože Miklavc
Direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny FOTO: Jože Miklavc
Trkaj in Repki FOTO: Jože Miklavc
Plesne in baletne dejavnosti FOTO: Jože Miklavc
Boštjan Oder je Gusar. FOTO: Jože Miklavc
Iz velike knjige so izstopili Pikini prijatelji. FOTO: Jože Miklavc
Pikin konj je seveda ena največjih atrakcij. FOTO: Jože Miklavc
Pikina ambasadorka Bronja Žakelj FOTO: Miran Juršič
S Piko za spomin! FOTO: Alja Miklavc
Jahanje že vrsto let ponuja domačija Glinšek iz Škal. FOTO: Jože Miklavc
Župan Peter je Piki podelil sedem dni vladanja. FOTO: Jože Miklavc
Tudi za invalidne osebe CVIU Velenje je bilo srečanje s Piko posebno doživetje. FOTO: Jože Miklavc
Jože Miklavc
 8. 9. 2026 | 07:20
5:45
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Znova je zaživel eden največjih mladinskih dogodkov v državi, 37. Pikin festival, ki množično priteguje obiskovalce iz Slovenije in tujine. Dogodek se je začel z zabavno zgodbo na Kapitanovem odru, ko je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol junakinji iz povesti Astrid Lindgren predal župansko lento in ji zaupal vodenje najbolj zelenega mesta v naši deželi.

Tema letošnjega festivala, ki poteka do tega petka, so zgodbe, ki vodijo v pravljično središče Pikinega sveta in ponujajo možnosti za radožive in radovedne otroke ter njihove varuhe, željne dogodivščin in navdihujočih domislic. Že v tednu prej so se v mestu ob Paki zvrstila odprtja Pikinih razstav v Galeriji Velenje, Knjižnici Velenje, Muzeju Velenje, eMCe-placu, Vili Bianci, na glavni Pošti in v preddverju Doma kulture Velenje. V soboto so obiskovalci zasedli celotno središče mesta. Župan Dermol je na odru ravno začel mešetariti s prodajo festivala, kar pa je energično preprečila odločna Pika Nogavička, ki je sredi dogajanja skočila iz knjige in prevzela nadzor: zavladala je mestu, prevzela župansko lento in obnorela mladino z idejami in igrami, ki jim ne bo konca do prihodnjega petka.

Slovo s Tinkaro

Festivalsko dogajanje se bo sklenilo v petek, 11. septembra, ob 17.30 na Kapitanovem odru na Titovem trgu, ko bo Pika vrnila župansko lento, podelila najvišja festivalska priznanja zlate pike in se za slovo podružila s Tinkaro Fortuna.

Med pofestivalskimi dogodki omenimo še Pikin planinski pohod (27. septembra), premiero lutkovne predstave LG Velenje Pikina nedelja (4. oktobra) in 23. mini festival otroških plesnih skupin Pika miga 2025 (10. in 11. oktobra) v soorganizaciji JSKD RS – OI Velenje.

Umetniki z vseh vetrov

Z uradnim odprtjem festivala se je s tem začelo pisano popotovanje skozi naslovne zgodbe, ki so ga ob slovesnem prihodu Pike in njene druščine popestrile plesalke Plesnega studia N in Trkaj z Repki. Ti so množico popeljali v središče Pikinega sveta, ki ponuja stotero dogodivščin in navdihujočih domislic. Župan je Piki nadel župansko lento in ji s tem poveril oblast vse do petka, 11. septembra, s tem pa so zaživele dogodivščine iz knjige velikanke, iz katere so stopili različni literarni junaki. Pika je v svojem slogu s pomočjo policajev Klinga in Klanga iz knjige pokukala zadnja in takoj vzpostavila red. Županu je še pred vročo volilno jesenjo posodila zaboj knjig za družbo v prihodnjem tednu, ob tem pa še prav posebno darilo v trajno last, svojo zgodbo o Astrid Lindgren.

Trkaj in Repki FOTO: Jože Miklavc
Trkaj in Repki FOTO: Jože Miklavc

Dogajanje se je takoj za tem razživelo na treh osrednjih prizoriščih, na Titovem trgu (Cirkuški živžav), Pikinem mestnem otroškem igrišču (Otok Taka Tuka) in v Rdeči dvorani (Vila Čira čara), kjer ponujajo kulturno-umetniško zabavo. V sedmih festivalskih dneh se bo na petih odrih zvrstilo skupno 100 dogodkov, obiskovalci lahko ustvarjajo na več kot 50 delavnicah, na voljo pa je še več kot 50 interaktivnih motoričnih postaj in zanimivih raziskovalno-poučnih poligonov ter lov na črni zaklad. Ob slovenskih umetnikih z vseh vetrov na letošnjem festivalu znova gostijo vrhunski artistični par iz Argentine, Muruyo Circo in Manic Freaka. S festivalom so zaživeli vsi javni objekti, Dom kulture Velenje, Galerija Velenje, Knjižnica Velenje, Velenjski grad, Pikina ljudska univerza, Glasbena šola, Kino Velenje in druga prizorišča. Pester festivalski vikend so obogatili Pikin sejem, umetniška tržnica BazArt, kulinarična minitržnica, razstava 120 vrst gob društva Maravh, Pikina jadralna regata, gasilsko tekmovanje za zlato Piko in presenečenja za vsakim vogalom.

Neizmerno lepo je opazovati srečo v otroških očeh.

Iz velike knjige so izstopili Pikini prijatelji. FOTO: Jože Miklavc
Iz velike knjige so izstopili Pikini prijatelji. FOTO: Jože Miklavc

Navdihujoče z Bronjo

V Domu kulture Velenje in Glasbeni šoli Velenje med tednom dopoldne potekajo igrane, lutkovne in plesne predstave profesionalnih in ljubiteljskih gledališč, ki jih bodo obiskale organizirane šolske skupine z različnih koncev Slovenije. Norenje s Piko je na vrhuncu, udeležba mladih družin in vzgojno-varstvenih ustanov pa prav tako polni sleherni kotiček okrog Rdeče dvorane, otroškega igrišča in pred kulturnim domom. Pikine navdihujoče zgodbe se najdejo tudi v izkušnjah letošnje častne pokroviteljice in ambasadorke festivala, pisateljice Bronje Žakelj, ki je Piki in vsem obiskovalcem obljubila obisk v četrtek. Potekajo seveda tudi nekatere stalnice, to so Pikina jadralna regata, gasilsko tekmovanje pionirk in pionirjev za zlato piko, podelitev Pikine bralne značke, županov sprejem prvošolcev, Pikin kino, ogled Vile Čira čara ob Velenjskem jezeru idr. Prav tako bo ves čas festivala potekala dobrodelna akcija Pika pomaga, Malo dobro delo prekosi velike besede. Zbrana finančna sredstva pri Medobčinski ZPM Velenje bodo namenjena nakupu knjig za otroško razvojno ambulanto Zdravstvenega doma Velenje.

100 dogodkov se bo zvrstilo na Pikinem festivalu.

Direktorica Festivala Velenje in Pikinega festivala Barbara Pokorny je zadovoljno povedala: »Pikin festival nas je v 37. izvedbi ponovno ponesel v Pikine zgodbe. To je namreč osrednja tema letošnjega festivala, ki v zgodnjem septembru v naše mesto privablja družine iz vse Slovenije in tudi tujine. Veseli smo, da festival z leti raste in se spreminja, a hkrati ohranja osnovno poslanstvo, to pa sta razvoj ustvarjalnosti ter kakovostno preživljanje prostega časa otrok in njihovih družin. Neizmerno lepo je opazovati srečo v otroških očeh, ko uživajo v raznolikih delavnicah, pouličnih predstavah, nenavadnih Pikinih domislicah in še posebno ob srečanju s knjižno junakinjo in njenimi prijatelji.«

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