Ob polnoči nove cene goriv, nekateri se jih boste razveselili

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 1,5 centa na 1,623 evra, medtem ko bo liter dizla z 1,811 evra cenejši za 9,2 centa. Liter kurilnega olja se bo pocenil za 10,5 centa na 1,412 evra. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra.

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra. Začasno od 28. julija do 28. septembra so 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje oproščeni tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Če ne bi regulirali cen in oprostitve plačila obeh dajatev ne bi bilo, bi bilo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,822 evra za liter, so izračunali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Liter dizla bi stal okoli 2,026 evra, kurilnega olja pa okoli 1,627 evra. Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto.