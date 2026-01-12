Ob polnoči nove cene goriv: takšne so cene bencina in dizla po novem

Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo s torkom spremenile. Liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjenih trošarinah z 1,384 evra dražji za 0,3 centa, liter dizla pa se bo za toliko pocenil in bo stal 1,404 evra. Kurilno olje se bo pocenilo za 0,1 centa na 1,007 evra za liter, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 26. januarja.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah pristojnega ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,464 evra, za liter dizla 1,486 evra in za liter kurilnega olja 1,110 evra.

Marže trgovcev so omejene na vseh bencinskih servisih po državi in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter za kurilno olje.

Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene temeljijo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.