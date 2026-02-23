  • Delo d.o.o.
NAFTNI DERIVATI

Ob polnoči znova višje cene goriva

Bencin se bo podražil na 1,436 evra, dizel na 1,465 evra, kurilno olje na 1,071 evra za liter, vlada trošarin ni spreminjala.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
STA, K. G.
 23. 2. 2026 | 18:44
1:52
A+A-

Opolnoči se bodo ob nespremenjenih trošarinah zvišale regulirane cene naftnih derivatov. 95-oktanski bencin se bo podražil za 1,5 centa na 1,436 evra, dizelsko gorivo za 0,3 centa na 1,465 evra za liter in kurilno olje za 0,3 centa na 1,071 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 9. marca, je sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Vlada trošarin ni spremenila. Za neosvinčeni bencin je določena v višini 0,49934 evra na liter, za dizel 0,43869 evra na liter ter za kurilno olje 0,17700 evra na liter. Nespremenjene so ostale tudi marže trgovcev, ki lahko znašajo največ 0,0994 evra na liter 95-oktanskega bencina, 0,0983 evra na liter dizelskega goriva ter 0,08 evra na liter kurilnega olja.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva liter 95-oktanskega bencina stal okoli 1,516 evra, liter dizelskega goriva okoli 1,546 evra in liter kurilnega olja okoli 1,174 evra. Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

naftni derivaticene gorivapodražitev bencina
ZADNJE NOVICE
20:14
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Ko rečemo hvala, se premakne svet

Smo bitja energije, kar oddajamo, to prejemamo. Ko godrnjamo, se pritožujemo, krepimo občutek pomanjkanja.
23. 2. 2026 | 20:14
19:49
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE ZAKONODAJE

DZ v četrtek na izredni seji o normirancih in nenujnih reševalnih prevozih

Koalicija predlaga milejše pogoje za ponovni vstop v sistem normiranih odhodkov ter uvaja novo kategorijo z letnim pragom 85.000 evrov prihodkov, določbe o nižji osnovi za prispevke pa je iz predloga umaknila.
23. 2. 2026 | 19:49
19:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

V Mariboru ujeli voznika, ki so ga pred tem lovili Hrvati! A to še ni bilo vse ...

Trenutno nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.
23. 2. 2026 | 19:22
19:08
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
LASTNIK TRDIL, DA NI NAPADALEN

Grozljiv napad v parku: pes 1-letni deklici skoraj iztaknil oko

Deklica zdaj okreva v bolnišnici, njen oče pa opozarja, da se je tragedija zgodila kljub zagotovilom lastnika ...
23. 2. 2026 | 19:08
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Kaja Grozina v ŠOKkastu: Prijateljica jo je prijavila policiji, takrat je doživela dno (VIDEO)

Kaja Grozina je nasmejana mlada ženska, z veliko energije in projektov, ki jih obvladuje v življenju. Njeno življenje pa se je pri komaj dopolnjeni polnoletnosti sprevrglo v pravo nočno moro. Nekdanjemu partnerju je šla za poroka, ker je najel kredit na črnem trgu. Celotno breme kredita je na koncu padlo na njo in skoraj se je sesula. Našla si je tri službe in po obrokih odplačevala kredit.
23. 2. 2026 | 19:00
18:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
KOROŠKA

Popoldne zagorelo v kovačnici Sij Metal Ravne, oglasil se je župan Tomaž Rožen

Kot kažejo fotografije s prizorišča, se je v času požara iznad kovačnice vil gost črn dim.
23. 2. 2026 | 18:49

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
