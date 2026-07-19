Ob posledicah sobotnih neurij posredovalo 16 gasilskih enot: Danes bodo posamezne nevihte tudi močnejše

V soboto popoldne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa.

Kot še navaja današnje poročilo centra za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje, so največ dogodkov našteli na območju regijskega centra za obveščanje Kranj, in sicer 24, nekaj pa tudi na območju regijskih centrov za obveščanje Slovenj Gradec, Maribor in Celje.

Kako nam kaže za danes?

Tudi danes popoldne in proti večeru bodo po napovedih vremenoslovcev z Agencije RS za okolje (Arso) od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, nato pa se bo ob prehodu fronte občutno ohladilo, še navajajo meteorologi. Medtem je za južno polovico Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Ob sobotnih padavinah so do velikih pretokov narasle manjše reke s povirji v Karavankah, Kamniško-Savinjskih Alpah ali na Pohorju, ki so do jutra že upadle do srednje vodnatosti.

Danes popoldne in zvečer bodo prehodno ponovno narasle manjše reke predvsem v severovzhodni Sloveniji. Ob krajevno močnejših nalivih lahko hitro narastejo in se razlijejo posamezni hudourniški vodotoki, na manjših izpostavljenih območjih pa lahko pride do zastajanja padavinske vode, navaja današnje hidrološko poročilo Arsa.

Jutranja temperatura večine rek je bila med 13 in 22 stopinjami Celzija. Najtoplejši sta Krka in Sava v spodnjem toku s temperaturami nad 25 stopinj. Bohinjsko jezero ima 23, Blejsko 25, morje ob slovenski obali pa se je ohladilo na 26 stopinj Celzija, še navaja hidrološko poročilo.