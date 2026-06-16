Predsednik vlade Janez Janša je danes sprejel novo ameriško veleposlanico v Sloveniji Asel K. Roberts, ki je ob prihodu v Ljubljano že navdušila z nagovorom v slovenščini.

Na srečanju sta potrdila tradicionalno dobre in prijateljske odnose med državama ter izrazila pripravljenost za nadaljnjo krepitev sodelovanja na političnem, gospodarskem in varnostnem področju, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Janša je na srečanju novi ameriški veleposlanici zaželel uspešno delo v Sloveniji. Dodal je, da državi povezuje dolgoletno zavezništvo ter tesno sodelovanje na dvostranski in mednarodni ravni in napovedal, da ga bodo v mandatu te vlade še krepili, so še sporočili iz kabineta premierja.

Včeraj predala poverilna pisma predsednici republike

Veleposlanica je že v ponedeljek predala poverilna pisma predsednici republike Nataši Pirc Musar in s tem uradno nastopila položaj. Ob prihodu v Slovenijo v četrtek je v izjavi za medije napovedala krepitev vezi med ZDA in Slovenijo. Slednjo je označila za zaupanja vredno prijateljico in močno partnerico ZDA.

Ameriški senat je poklicno diplomatko na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji potrdil 19. maja, potem ko je marca s pozitivno oceno prestala zaslišanje v senatnem odboru. Na zaslišanju je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama in dodala, da si bo prizadevala za to, da bo Slovenija ostala ključni del odvračanja in obrambe evroatlantskega območja.