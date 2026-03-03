  • Delo d.o.o.
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Ob zaprtju zračnega prostora se je oglasil Andrej Šter, ki se ne more načuditi ...

Glede na razmere obstaja možnost, da se bo zaprl tudi zračni prostor v Savdski Arabiji in Omanu.
Foto: Leon Vidic, Delo
Foto: Leon Vidic, Delo
N. Č.
 3. 3. 2026 | 09:15
 3. 3. 2026 | 10:21
4:06
A+A-

Ob napadih na Iran in zaprtju zračnega prostora je telefon dolgoletnega vodje konzularne službe Andreja Štera znova zvonil. Čeprav je že leto dni upokojen, so ga ljudje klicali po nasvet, je povedal za Delo. Pravi, da je tokratna kriza drugačna od vseh doslej – širša, nevarnejša in težje obvladljiva. »Skupna akcija EU je ta trenutek popolnoma nemogoča,« opozarja. Letališča so zaprta, zračni prostor nedostopen. »Če bi ljudi zbrali na enem mestu za evakuacijski polet, bi veliko tvegali. Lahko bi postali tarča.«

Najbolj ga preseneča nekaj drugega: »Zadržan sem predvsem do tega, da so turistične agencije mirno prodajale aranžmaje v kraje, kjer je bilo tako rekoč napovedano, da se bo nekaj zgodilo.« Po njegovih besedah oboroženi spopadi redko izbruhnejo brez opozoril. Prav zato bi morale biti informacije jasne in pravočasne. Črna oznaka na spletni strani zunanjega ministrstva pomeni nedvoumen signal: država ni varna, priložnost za odhod je treba izkoristiti takoj.

Po ocenah vlade je na ogroženih območjih obtičalo okoli 1000 Slovencev. Načrtujejo čarterske polete iz Omana, v pripravljenosti sta tudi falcon in spartan, a razmere ostajajo nepredvidljive. Toda kot je pozneje sporočilo zunanje ministrstvo, glede na razmere obstaja možnost, da se bo zaprl tudi zračni prostor v Savdski Arabiji in Omanu.

Zaplete povzroča tudi dejstvo, da so Dubaj, Doha in druga vozlišča ključne točke za polete v Azijo. Tam so obtičali številni potniki z vsega sveta. »Situacija je res zapletena,« priznava Šter.

In kaj svetuje ljudem? Mirne živce in preverjene informacije. »Naj ne ravnajo brezglavo, naj se držijo skupaj in naj ne nasedajo provokacijam.« Ob tem pa dodaja širši razmislek o potovanjih: država in agencije niso nadomestna zavarovalna polica. Potovati je mogoče skoraj kamor koli, a z odgovornostjo in pripravo. »Včasih je kakšen lep cilj dobesedno pred nosom,« je še dejal za Delo. V krizah pa je najprej treba varno domov – vse drugo lahko počaka.

Danes predvidoma prvi polet za vrnitev slovenskih državljanov iz Omana

Iz Omana proti Sloveniji naj bi danes poletelo prvo posebno letalo s slovenskimi državljani, ki so na Bližnjem vzhodu obtičali zaradi prekinitve poletov po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji proti Iranu. Vlada je v ponedeljek sporočila še, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane.

Vojna na Bližnjem vzhodu je povzročila številne motnje v letalskem prometu. Letalske družbe so odpovedale več kot 2000 poletov, mnogi potniki so obtičali na letališčih, zlasti na ključnih tranzitnih točkah v Dohi in Dubaju.

Kot so v ponedeljek sporočili iz kabineta predsednika vlade, bo predvidoma danes iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo. V sredo sta načrtovana še dva poleta. Vračanje v domovino bo potekalo organizirano in postopoma, ob upoštevanju varnostnih razmer. Prednost bodo imele družine z otroki.

Po navedbah ministrstva za zunanje in evropske zadeve se je na ministrstvo in veleposlaništvo v Abu Dabiju do ponedeljka javilo več kot 700 slovenskih državljanov. Ocenili so, da jih je približno 100 še v Omanu in drugod na Bližnjem vzhodu.

Težave zaradi odpovedanih poletov imajo tudi Slovenci v drugih delih sveta, ki bi se morali domov vračati prek letalskih vozlišč, kot so Dubaj, Abu Dabi in Doha, ki so zaprta. Generalni sekretar združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević je za STA ocenil, da se skupno okrog 1000 slovenskih turistov ne more vrniti domov.

