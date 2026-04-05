OBČAN PREMAGAL OBČINO

Ker občan ni privolil v ponujeno ceno za zemljo, so ga razlastili

Sodišče po pritožbi razlaščenca občini naložilo višjo ceno.
Občina je morala po odločitvi sodišča za odkup zemljišč za kolesarsko stezo odšteti bistveno več, kot je nameravala.
Antal Laslo je dokazal, da je Občina Dobrovnik pri odkupovanju zemljišč podcenjevalno ravnala do svojih občanov. Fotografije: Andrej Bedek
Dobrovniški župan Marjan Kardinar meni, da je prav, da lastniki za svoja zemljišča prejmejo pravično odškodnino, hkrati pa opozarja na javno korist.
Andrej Bedek
 5. 4. 2026 | 07:03
4:30
A+A-

Občina Dobrovnik mora lastnikom kmetijskih zemljišč, ki jih je odkupovala za potrebe gradnje kolesarske steze proti Občini Kobilje, plačati 7,86 evra za kvadratni meter. Sprva je občina ponujala 1,34 evra za kvadratni meter. Štiriinpetdeset lastnikov je imelo v lasti in solastništvu 83 parcel v površini 10.500 kvadratnih metrov. Namesto 14.000 evrov bo občino zdaj odkup stal 82.000 evrov.

Navedena trasa je sodila v sklop ureditve manjkajočih delov kolesarske povezave med Lendavo in Dobrovnikom in naprej do Kobilja, s čimer se je ustvarila 19-kilometrska neprekinjena mreža poti. Prvi pogovori z lastniki parcel o odmeri za potek kolesarske poti v dolžini 2,5 kilometra na območju dobrovniške občine so začeli teči leta 2020. Ker je lovila rok za pridobivanje evropskih sredstev, je občina v začetku leta 2023 začela gradnjo, čeprav še ni odkupila vseh zemljišč.

Antal Laslo, lastnik 932 kvadratnih metrov velike površine, predvidenih za kolesarsko stezo, se ni strinjal s ponujeno ceno za kvadratni meter. »Občina ni nikoli poslušala naših predlogov. Nisem nasprotoval prodaji, ampak sem zahteval le temu primerno ceno,« razlaga Laslo. V drugo mu je občina ponudila 1,53 evra za kvadratni meter ali morebitno menjavo zemljišča v razmerju 1: 2. »Sprejeli bi menjavo v razmerju 1: 3, saj je bilo moje zemljišče veliko boljše kakovosti kot to, ki so nam ga ponudili v menjavo. A dogovor spet ni bil mogoč.«

Občina se je nato odločila izkoristiti določila zakona o zemljiščih in je pri lendavski upravni enoti za Laslovo površino konec leta 2023 vložila zahtevo za razlastitev v javno korist. Odškodnino za kvadratni meter je postavila pri 1,53 evra. S preostalimi lastniki je občina dosegla dogovor.

Razlaščeni lastnik Antal Laslo se je po prejemu odločbe o razlastitvi pritožil. »Preprosto sem dokazoval, da je 1400 evrov odškodnine za 932 kvadratnih metrov zemljišča nepoštena, nepravična in prenizka cena glede na odškodnine, ki so se izplačevale ob drugih razlastitvah, denimo v primeru gradnje kolesarske steze med Dobrovnikom in Strehovci, kjer je bila cena 12 evrov za kvadratni meter,« je odločen Dobrovčan.

Konec lanskega leta je okrajno sodišče v Lendavi sprejelo sklep, po katerem mora občina za razlaščeno zemljišče Laslu izplačati 7320 evrov odškodnine, 2570 evrov njegovih stroškov ter še 1610 evrov za stroške cenilcev. Sklep o višini odškodnine je sodišče utemeljilo na podatkih geodetske uprave. Ceno za kvadratni meter je določilo pri 7,86 evra. V primer so vključili dva cenilca kmetijskih zemljišč: eden je določil znesek 10 evrov, drugi 11 evrov za kvadratni meter.

Občinski svet je februarja letos tako izglasoval sklep, da vsem lastnikom odkupljenih parcel kvadratni meter plača po ceni, kot jo je določilo sodišče. Razliko bodo plačali tudi tistim, s katerimi so že dokončno sklenili posel. Kot pravi Marjan Kardinar, župan, bo neposredni strošek odkupa 45.000 evrov – za okoli 5700 kvadratnih metrov zemljišč –, medtem ko se bo za preostalo površino opravila menjava v razmerju 1: 2. »Prav je, da lastniki za svoja zemljišča prejmejo pravično odškodnino, hkrati pa je pomembno, da se pri takšnih projektih upošteva tudi javna korist,« pravi župan.

Zmagovalec spora Antal Laslo je sicer razočaran, da je občina zdaj preprosto privolila v ceno, ki jo je določilo sodišče, prej pa njemu ni prišla naproti. »Ker so bila druga zemljišča odvzeta v drugačnem obdobju in pod drugačnimi okoliščinami, tudi precej pred odločitvijo sodišča, sem prepričan, da odškodnina drugim lastnikom ne bi smela biti enaka moji, morda bi morala biti celo višja.«

