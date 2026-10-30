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Občanka opozarja na preveliko število mačk brez lastnika, občina: »Prepustite jih naravni selekciji«

Prostoživeče mačke niso del divje narave ali naravnega ekosistema, temveč neposredna posledica človeškega ravnanja.
Soseda naj bi problematiko prevelikega števila živali reševala z utapljanjem novorojenih mladičev. Simbolična fotografija. FOTO: Arhiv Delo

Soseda naj bi problematiko prevelikega števila živali reševala z utapljanjem novorojenih mladičev. Simbolična fotografija. FOTO: Arhiv Delo

Slovenski Zakon o zaščiti živali skrbnikom izrecno nalaga odgovorno skrbništvo in preprečevanje neželenih legel. Simbolična fotografija. FOTO: Sonja Ravbar

Slovenski Zakon o zaščiti živali skrbnikom izrecno nalaga odgovorno skrbništvo in preprečevanje neželenih legel. Simbolična fotografija. FOTO: Sonja Ravbar

Zaradi velikega števila nikogaršnjih mačk se je obrnila na pristojno zavetišče in veterinarsko inšpekcijo. Simbolična fotografija. FOTO: Vittoriache Getty Images/istockphoto

Zaradi velikega števila nikogaršnjih mačk se je obrnila na pristojno zavetišče in veterinarsko inšpekcijo. Simbolična fotografija. FOTO: Vittoriache Getty Images/istockphoto

Soseda naj bi problematiko prevelikega števila živali reševala z utapljanjem novorojenih mladičev. Simbolična fotografija. FOTO: Arhiv Delo
Slovenski Zakon o zaščiti živali skrbnikom izrecno nalaga odgovorno skrbništvo in preprečevanje neželenih legel. Simbolična fotografija. FOTO: Sonja Ravbar
Zaradi velikega števila nikogaršnjih mačk se je obrnila na pristojno zavetišče in veterinarsko inšpekcijo. Simbolična fotografija. FOTO: Vittoriache Getty Images/istockphoto
N. P.
 30. 10. 2026 | 10:01
3:36
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V eni od slovenskih občin se domačinka že več mesecev spopada z birokratskimi ovirami in pomanjkanjem posluha pristojnih pri reševanju problema prostoživečih mačk. Njena prizadevanja, da bi preprečila nekontrolirano razmnoževanje živali, so se srečala z nesmiselnimi uradniškimi tolmačenji zakonodaje in neukrepanjem ob sumih kaznivih dejanj.

Zaradi velikega števila nikogaršnjih mačk se je ženska, kot je zapisala v objavi na facebooku, obrnila na pristojno zavetišče in veterinarsko inšpekcijo. V vasi se namreč zadržuje več prostoživečih muc, obenem pa se pri dveh sosedih te nenehno razmnožujejo. Nekontrolirano kotenje novih legel predstavlja resen problem, saj nekastrirani in nesterilizirani mački živijo v krogu bojev, poškodb ter prenosa nalezljivih bolezni. Čeprav slovenski Zakon o zaščiti živali skrbnikom izrecno nalaga odgovorno skrbništvo in preprečevanje neželenih legel živali, soseda za to nočeta slišati.

Domače mačke so udomačene živali, ki jih je v naravno okolje z neodgovornim ravnanjem zanesel prav človek.

Še bolj zgovorno je to, da naj bi soseda problematiko prevelikega števila živali reševala z utapljanjem novorojenih mladičev. Utapljanje živali v slovenski zakonodaji velja za surovo ravnanje in je po Kazenskem zakoniku ter Zakonu o zaščiti živali opredeljeno kot kaznivo dejanje mučenja živali. Kljub resnosti obtožb pa je bila reakcija veterinarskega inšpektorja medel odziv, češ da za to »ni neposrednih dokazov«, glede same sterilizacije sosedovih mačk pa je le zamahnil z roko, da ta zakonsko ni obvezna.

»Prepustite jih naravni selekciji«

Naravnost šokantno pa je stališče občinske inšpektorice: »Povedala je, da s hranjenjem spodbujam njihovo razmnoževanje in da bi jih morala prepustiti naravni selekciji, ker da občina že tako preveč sredstev namenja za sterilizacije in kastracije mačk,« svoje razočaranje opisuje domačinka.

Takšno uradniško sklicevanje na »naravno selekcijo« je strokovno zgrešeno in ignorantsko. Domače mačke so namreč udomačene živali, ki jih je v naravno okolje z neodgovornim ravnanjem zanesel prav človek. Prostoživeče mačke niso del divje narave ali naravnega ekosistema, temveč neposredna posledica človeškega ravnanja, zato je sklicevanje na naravno selekcijo zgolj prelaganje odgovornosti z občin in države na ramena posameznikov.

Zaradi velikega števila nikogaršnjih mačk se je obrnila na pristojno zavetišče in veterinarsko inšpekcijo. Simbolična fotografija. FOTO: Vittoriache Getty Images/istockphoto
Zaradi velikega števila nikogaršnjih mačk se je obrnila na pristojno zavetišče in veterinarsko inšpekcijo. Simbolična fotografija. FOTO: Vittoriache Getty Images/istockphoto

Inšpektor: Če jih hranite, so postale vaše 

Zaradi takšnega stališča je inšpektor domačinki celo dejal, da so mačke, ki jih hrani, avtomatsko postale njene skrbniške in mora za njihovo zdravljenje poskrbeti sama na lastne stroške. Vendar to ni res: slovenska zakonodaja nikjer ne določa, da posameznik s hranjenjem postane skrbnik prostoživeče živali, saj je sistemska oskrba in sterilizacija nikogaršnjih mačk po zakonu neposredna dolžnost občin in pogodbenih zavetišč.

Kljub zavrnitvam domačinka ne obupuje. Z lastnimi močmi ter pomočjo prijateljev in anonimnega društva je že uspela oskrbeti dva mucka. Prvemu, ki je bil v izjemno slabem stanju, so uredili poškodbe in zobe. Kot pravi: »Ko se je pozdravila infekcija v ustih in se mu je zrihtalo zobe, se je začel rediti in je postal pravi cartek. Ta izkušnja mi je dala upanje, da lahko tudi drugim omogočim boljše življenje,« je zaključila optimistično.

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