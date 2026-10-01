Občanko vznemirila speča brezdomca v Ljubljanskem parku! Ne boste verjeli, kolikšna je po novem kazen ...

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Ljubljanski parki so v toplejših mesecih priljubljeno zbirališče mladih in manj mladih, ki radi posedijo na koščku zelenja in si tam privoščijo malico, kavo ali zgolj klepet. Poleti v senci mogočnih dreves pogosto opazimo tiste, ki naslonjeni na deblo prebirajo knjige, morda celo študirajo, nedaleč stran nekdo meče frizbi, mladi par ali družina pa si na mehki odeji privošči piknik. Parki pa so pogosto tudi zatočišče tistih, ki strehe nad glavo nimajo. Predvsem v toplejšem vremenu si na trati ali bližnji klopci privoščijo počitek, kar pa občasno koga tudi zmoti. Prav to se je zgodilo pred dnevi, ko se je občanka zaradi spečih brezdomcev v parku Zvezda pritožila mestnim redarjem.
Ti so v postopku ugotovili dve kršitvi in dvema kršiteljema napisali položnico, piše Dnevnik. »Intervencija ni bila usklajena s Policijsko upravo Ljubljana, je pa bila zaradi ugotavljanja identitete ter s tem povezanim zadržanjem kršitelja na podlagi določil 13. člena zakona o občinskem redarstvu obveščena policija. Na kraj je zaradi pooblastila zadržanja prišla policijska patrulja,« so še navedli pri omenjenem časniku.
Mestni redarji sicer prejmejo precej prijav občanov, ki jih moti prenočevanje brezdomcev po različnih ljubljanskih parkih, zato kontrole v njih redno izvajajo in ukrepajo v okviru svojih zakonsko določenih pristojnosti in glede na konkretno ugotovljene okoliščine oziroma kršitve. Prenočevanje na javnih mestih pa ni le nekaj, nad čemer mnogi vihajo nos, gre za kršitev zakona o javnem redu in miru, kar pomeni, da lahko kršitelja doleti globa. In to ne le v primeru, da posameznika med spanjem na klopi v parku zaloti redar ali policist, po novem je dovolj že, da to početje druge ljudi vznemirja. Novi zakon o varstvu javnega reda in miru je močno zaostril tudi kazni za tovrstno početje, in sicer s 83 evrov na od 100 do 500 evrov.