Občanko vznemirila speča brezdomca v Ljubljanskem parku! Ne boste verjeli, kolikšna je po novem kazen ...

Ljubljanski parki so v toplejših mesecih priljubljeno zbirališče mladih in manj mladih, ki radi posedijo na koščku zelenja in si tam privoščijo malico, kavo ali zgolj klepet. Poleti v senci mogočnih dreves pogosto opazimo tiste, ki naslonjeni na deblo prebirajo knjige, morda celo študirajo, nedaleč stran nekdo meče frizbi, mladi par ali družina pa si na mehki odeji privošči piknik. Parki pa so pogosto tudi zatočišče tistih, ki strehe nad glavo nimajo. Predvsem v toplejšem vremenu si na trati ali bližnji klopci privoščijo počitek, kar pa občasno koga tudi zmoti. Prav to se je zgodilo pred dnevi, ko se je občanka zaradi spečih brezdomcev v parku Zvezda pritožila mestnim redarjem.

Ti so v postopku ugotovili dve kršitvi in dvema kršiteljema napisali položnico, piše Dnevnik. »Intervencija ni bila usklajena s Policijsko upravo Ljubljana, je pa bila zaradi ugotavljanja identitete ter s tem povezanim zadržanjem kršitelja na podlagi določil 13. člena zakona o občinskem redarstvu obveščena policija. Na kraj je zaradi pooblastila zadržanja prišla policijska patrulja,« so še navedli pri omenjenem časniku.