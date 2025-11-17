Občina Brda pod vodo: »V kolikor pot ni nujna, ostanite doma« (FOTO)

Vzhod Italije je, smo pisali, v nedeljo in v noči na ponedeljek zajelo močno deževje. Na območju Krmina je poplavljenih več cest, kleti in stanovanj, državna cesta proti Vidmu je zaprta za promet.

V Bračanu v občini Krmin je zemeljski plaz zasul več hiš. Kot smo že pisali, so gasilci iz zasute hiše rešili enega poškodovanega, dva človeka še pogrešajo.

Hudo pa je bilo tudi na naši strani meje. Kot poroča portal Neurje.si je sinočnje močno deževje, ki je vztrajalo skozi vso noč in ves ponedeljkov dopoldan, je na območju Občine Brda povzročilo več plazov in številne vdore cest. »Po grobih ocenah je v manj kot 24 urah padlo čez 180 mm padavin,« so navedli.

»Ekipa Civilne zaščite z županom je na terenu, gasilske ekipe spremljajo stanje že celo noč, ravno tako že več ur posledice odpravljajo cestne službe,« pa so sporočili z Občine Brda. »V kolikor pot ni nujna, ostanite doma,« so še prosili občane in obljubili, da bodo čez dan na družabnih omrežjih objavljali dodatne informacije.

Cesta v Nozno FOTO: Civilna ZaŠČita Severna Primorska

Gradno FOTO: Civilna ZaŠČita Severna Primorska