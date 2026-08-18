Občina Društvu kmetic Ajda podelila najvišje občinsko priznanje

Dvaindvajset kmetic z območja Kozjanskega je leta 1976, ob podpori Kmetijskega kombinata Šmarje pri Jelšah, enote Pristava, ustanovilo Aktiv kmečkih žena, ki se je leta 1993 preoblikoval v Društvo kmetic Šmarje, z nastankom novih občin Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje pa se je preimenovalo v Društvo kmetic Ajda.

Letos, ko praznujejo pol stoletja obstoja, združuje okoli 250 članic iz vseh štirih občin Kozjanskega in Obsotelja. Društvu vseh 50 let predseduje Francka Javeršek, kmetica s Kristan Vrha, ki odlično sodeluje tudi z vsemi župani. Njihovo uspešno delo je občina Šmarje pri Jelšah nagradila ob letošnjem občinskem prazniku in jim podelila plaketo za dolgoletno delo pri povezovanju in izobraževanju kmečkih žena ter ohranjanju podeželske tradicije. Kot so zapisali v utemeljitvi občinskega priznanja, Društvo kmetic Ajda uspešno povezuje preteklost s sedanjostjo in skrbi, da dragocena znanja ne bodo utonila v pozabo.

250 ČLANIC iz štirih občin je v društvu Ajda.

K prepoznavnosti društva prispevajo prav vse članice, med katerimi pa niso samo kmečke žene. Sodelujejo na prireditvah, na katerih obiskovalcem ponujajo drobno in kvašeno pecivo v zameno za prostovoljne prispevke, čez leto pa se udeležujejo različnih kuharskih delavnic, tečajev peke kruha in drugih dobrot, tudi ročnih del, izdelujejo razne aranžmaje, svoje znanje pa predajajo tudi mlajšim rodovom v osnovnih šolah in celo že v vrtcih. »Ta plaketa ni le moja, temveč je last vseh članic, saj vsaka po svoje prispeva k dobrobiti društva,« poudarja dolgoletna predsednica Francka Javeršek, ki je letos praznovala 80. rojstni dan.

Spečejo najboljšo zavihjačo

Najboljše so v peki sirovih zavihank ali zavihjač. FOTO: Osebni arhiv

Članice prikazujejo tudi kmečka opravila, od setve do žetve in mlačve. Tuje jim niso niti ročne spretnosti, še zlasti pletenje, kvačkanje, vezenje, izdelujejo rože iz krep papirja in še kaj bi se našlo. Poleg tega skrbijo, da ne bi šle v pozabo jedi, ki so značilne za Obsotelje in Kozjansko, a jih na jedilnikih gostiln ne najdemo. »Gre za juhe in enolončnice, kot je slivov močnik slivovjek, pa juha, v kateri se kuha prekajeno meso in vanjo zakuhamo ribano kašo, ter razne ocvirkovke, prščjače, sirove zavihanke ali zavihjače, mlinčeve potice ali mlinčevke, pa tudi ajdovi krapi s skutini nadevom, denimo,« našteva Javerškova, ki ima ob sebi veliko zares zelo aktivnih članic, ki se udeležujejo tudi tekmovanj. Denimo peke torte na festivalu Vino in čokolada, peke jabolčnega štrudlja na Kozjanskem jabolku, pred kratkim pa so se v Rogatcu Javerškova,inudeležile tekmovanja v izdelavi in peki sirove zavihanke ali zavihjače in si priborile zlato priznanje. Njihova članicaje v peki zavihjače zmagala že dvakrat, tudi lani.

»Jaz sem se Društvu kmetic Ajda pridružila že pred dobrim desetletjem, bolj aktivna pa sem zadnjih pet let, odkar sem upokojena,« pravi Irena Vavričuk, ki ima v društvu tudi svojo prav tako aktivno mamo. »Tudi jaz živim na podeželju, v Imenski Gorci v občini Podčetrtek, izhajam pa s kmetije, zato mi domača kmečka opravila niso tuja.« Zelo rada se udeležuje izletov, prijetna so tudi druženja na delavnicah. »Kadar je kakšna prireditev, si delo porazdelimo, sama pa zelo rada tudi aranžiram,« nam je še zaupala Vavričukova, ki je v paru s članico Stanko Alegro na prireditvi Kozjansko jabolko že spekla najboljši jabolčni štrudelj, skupaj pa sta spekli tudi najboljšo torto na festivalu Vino in čokolada.

Irena Vavričuk in Stanka Alegro sta odlični v peki štrudlja, tort in drugih dobrot. FOTO: Osebni arhiv