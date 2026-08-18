Občina Društvu kmetic Ajda podelila najvišje občinsko priznanje

Dvaindvajset kmetic z območja Kozjanskega je leta 1976, ob podpori Kmetijskega kombinata Šmarje pri Jelšah, enote Pristava, ustanovilo Aktiv kmečkih žena, ki se je leta 1993 preoblikoval v Društvo kmetic Šmarje, z nastankom novih občin Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje pa se je preimenovalo v Društvo kmetic Ajda.
Letos, ko praznujejo pol stoletja obstoja, združuje okoli 250 članic iz vseh štirih občin Kozjanskega in Obsotelja. Društvu vseh 50 let predseduje Francka Javeršek, kmetica s Kristan Vrha, ki odlično sodeluje tudi z vsemi župani. Njihovo uspešno delo je občina Šmarje pri Jelšah nagradila ob letošnjem občinskem prazniku in jim podelila plaketo za dolgoletno delo pri povezovanju in izobraževanju kmečkih žena ter ohranjanju podeželske tradicije. Kot so zapisali v utemeljitvi občinskega priznanja, Društvo kmetic Ajda uspešno povezuje preteklost s sedanjostjo in skrbi, da dragocena znanja ne bodo utonila v pozabo.
250 ČLANIC iz štirih občin je v društvu Ajda.
K prepoznavnosti društva prispevajo prav vse članice, med katerimi pa niso samo kmečke žene. Sodelujejo na prireditvah, na katerih obiskovalcem ponujajo drobno in kvašeno pecivo v zameno za prostovoljne prispevke, čez leto pa se udeležujejo različnih kuharskih delavnic, tečajev peke kruha in drugih dobrot, tudi ročnih del, izdelujejo razne aranžmaje, svoje znanje pa predajajo tudi mlajšim rodovom v osnovnih šolah in celo že v vrtcih. »Ta plaketa ni le moja, temveč je last vseh članic, saj vsaka po svoje prispeva k dobrobiti društva,« poudarja dolgoletna predsednica Francka Javeršek, ki je letos praznovala 80. rojstni dan.
»Jaz sem se Društvu kmetic Ajda pridružila že pred dobrim desetletjem, bolj aktivna pa sem zadnjih pet let, odkar sem upokojena,« pravi Irena Vavričuk, ki ima v društvu tudi svojo prav tako aktivno mamo. »Tudi jaz živim na podeželju, v Imenski Gorci v občini Podčetrtek, izhajam pa s kmetije, zato mi domača kmečka opravila niso tuja.« Zelo rada se udeležuje izletov, prijetna so tudi druženja na delavnicah. »Kadar je kakšna prireditev, si delo porazdelimo, sama pa zelo rada tudi aranžiram,« nam je še zaupala Vavričukova, ki je v paru s članico Stanko Alegro na prireditvi Kozjansko jabolko že spekla najboljši jabolčni štrudelj, skupaj pa sta spekli tudi najboljšo torto na festivalu Vino in čokolada.