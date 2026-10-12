Občina orje ledino s posebno nagrado, posvečeno ženskam

Idrijski občinski svetniki so na četrtkovi seji – predzadnji v tem mandatu – izglasovali uvedbo nagrade Viktorije Gorjup, ki jo bodo podeljevali ženskam. Pobudo za občinsko nagrado so dali člani Liste odgovorni za občino Idrija. V utemeljitvi so zapisali, da si »ženske, ki s svojim delom, znanjem, ustvarjalnostjo in predanostjo pomembno zaznamujejo našo skupnost, zaslužijo posebno priznanje. Skozi zgodovino so bili njihovi dosežki in prispevki pogosto premalo vidni in premalo ovrednoteni.«

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Čeprav so ženske in moški formalno enakopravni, se v vsakdanjem življenju, pri vrednotenju dela in zastopanosti na vodilnih položajih, še zmeraj srečujejo z razlikami. Ženske so pogosteje kot moški tarča neprimernih in žaljivih komentarjev, redkeje imajo možnost napredovati, več dela opravijo doma ter se tudi v letu 2026 še borijo, da bi počil stekleni strop.

Predlog uvedbe posebne nagrade, namenjene zgolj občankam, so v listi podali marca letos, sinoči pa je občinski svet predlog potrdil in sprejel nov odlok o nagradah občine Idrija. Nagrada Viktorije Gorjup bo tako postala uradno priznanje občine Idrija. Poleg nje novi odlok celovito ureja sistem občinskih nagrad in priznanj ter njihovo podeljevanje. Na seji je bilo prisotnih 20 občinskih svetnic in svetnikov. Devet jih je predlog podprlo, tudi nepovezani svetnik, trije so bili proti, preostali niso glasovali.

Svetniki stranke NSi so glasovali proti uvedbi posebne nagrade, prav tako ena svetnica SDS, druga je predlog podprla. Eden od svetnikov SD se je vzdržal, dva sta glasovala za, medtem ko je njihova svetnica tiho obstruirala to točko dnevnega reda. Vzdržali so se tudi svetniki Liste krajevnih skupnosti, čeprav župan Tomaž Vencelj prihaja iz njihovih vrst in predlog vključuje tudi županovo priznanje. Eden od svetnikov Liste krajevnih skupnosti je na eni od preteklih sej izjavil, da se mu zdi nagrada diskriminatorna do moških.

Ženske so pogosteje kot moški tarča neprimernih in žaljivih komentarjev, redkeje imajo možnost napredovati ... FOTO: Blaž Samec

Vodja svetniške skupine Liste Odgovorni za občino Idrija Davorin Lampe je na očitke, da gre za do moških diskriminatorno nagrado, povedal, da so s pobudo želeli narediti korak naprej – ustvariti občinsko priznanje, ki nosi ime izjemne ženske in je namenjeno izključno ženskam:

»Z njim se poklanjamo življenju in delu Viktorije Gorjup, hkrati pa želimo dati večjo veljavo ženskam, ki s svojimi dosežki na najrazličnejših področjih prispevajo k razvoju naše občine. Ta nagrada nikomur nič ne odvzema in nikogar ne diskriminira. Enako kot posebna priznanja za mlade ali športnike spodbujajo določene skupine, tudi ta nagrada preprosto usmerja žaromet na tista področja družbe, kjer želimo doseči večjo izenačenost med spoloma.«

S poimenovanjem po eni od najbolj znanih in vplivnih Idrijčank Viktoriji Gorjup dajejo nagradi močno lokalno noto in izkazujejo spoštovanje ženskam, ki s svojim znanjem, pogumom in predanostjo premikajo našo skupnost naprej. Verjamejo, da je to pomemben korak za bolj odprto, napredno, pravično in vključujočo Idrijo.

Občina Idrija praznuje občinski praznik 22. junija v spomin na dan, ko so leta 1508 odkrili izjemno bogato ležišče cinabaritne rude, kar je zagotovilo večstoletno neprekinjeno delovanje rudnika in vsega življenja, ki je bilo povezano z njim. Ta dan so od leta 1508 do leta 1945 slavili kot dan sv. Ahacija. Vsako leto se ob občinskem prazniku podeljujejo občinske nagrade.

Dodal je, da ima nagrada tudi širši pomen – z njo želijo krepiti družbeni položaj in ugled žensk, spodbujati njihovo aktivno vključevanje v javno življenje ter večje zaupanje in spoštovanje do žensk na vodilnih in odločevalskih položajih.

»Za nas to ni zgolj novo občinsko priznanje, temveč pomembno sporočilo o enakopravnosti, spoštovanju in priznavanju vrednosti ženskega dela. Veseli in ponosni smo, da je prav Idrija med prvimi občinami v Sloveniji, ki je naredila takšen korak. Predvsem pa, da je naša pobuda iz marca letos prerasla v uradno občinsko priznanje, ki bo imelo trajen pomen za prihodnje generacije žensk,« je povedal Lampe.

V Listi Odgovorni za občino Idrija so navedli, da je po njihovih raziskavah in dostopnih podatkih Idrija prva slovenska občina, ki je v sistem občinskih priznanj uvedla posebno nagrado, poimenovano po ženski in namenjeno izključno ženskam za življenjsko delo ali izjemne dosežke na različnih področjih.

S poimenovanjem po eni od najbolj znanih in vplivnih Idrijčank dajejo nagradi močno lokalno noto, so navedli v utemeljitvi člani Liste Odgovorni za občino Idrija. FOTO: Blaž Močnik

Kdo je bila Viktorija Gorjup?

Viktorija Gorjup, ki je pomembno sooblikovala slovensko strokovno in politično stvarnost, je umrla pred natanko desetimi leti. Do leta 2012 je opravljala funkcijo direktorice Psihiatrične bolnišnice Idrija in se v zgodovino zapisala kot ena od najuspešnejših, najprodornejših in najbolj inovativnih menedžerk na tem področju zdravstva.

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Čeprav so ženske in moški formalno enakopravni, se v vsakdanjem življenju še zmeraj srečujejo z razlikami. FOTO: Voranc Vogel

Pod njenim vodstvom je idrijska psihiatrična ustanova postala ena od najbolj sodobnih zdravstvenih ustanov v državi. Kandidirala je za županjo občine Idrija in bila predsednica Košarkarskega kluba Idrija, ki je v času njenega vodenja med letoma 1995 do 1998 dosegel svoje zlato obdobje in v razprodani Modri dvorani premagoval tudi največje tekmece ter se v nekem trenutku zavihtel na prvo mesto slovenske košarkarske lige.

V zadnjih dvajsetih letih so nagrado Jožefa Mraka podelili enajstim moškim in štirim ženskam. Naziv častni občan so prejele štiri ženske in pet moških. Pirnatovo nagrado pa so, ko so bili dobitniki posamezniki, od leta 2006 podelili sedmim moškim in trem ženskam. V istem obdobju so nagrado za mlade podelili enajstim prejemnikom in petim prejemnicam.