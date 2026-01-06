Občina Radenci in župan Leljak nezakonito prodali socialna stanovanja

SODBA PRAVNOMOČNA

Vinko Žigart je zaradi nepravilnosti že leta 2021 organiziral protestni shod.

Vinko Žigart s kapelskih vinorodnih hribčkov, ki ga ne poznajo le prebivalci Radencev, temveč tudi številni ljubitelji živali po Sloveniji in širše, je ob koncu leta z zadovoljstvom sporočil, da je po več letih prizadevanj dosegel pomembno pravno zmago. Na silvestrovo je izvedel, da je sodba v zadevi nezakonite prodaje socialnih oziroma neprofitnih stanovanj v Občini Radenci postala pravnomočna. Kot pravi, gre za največje novoletno darilo v njegovem življenju, saj je na sodišču dokončno premagal domačega župana Romana Leljaka. Sodba pomeni konec dolgoletne negotovosti za številne najemnike. ...