Petra Dodič in njen partner Toni Šavli sta predlani v Robidišču, vasici na koncu Breginjskega kota, najbolj skrajni točki najbolj zahodnega, tako rekoč pozabljenega dela Slovenije, kjer bi lahko prebivalce našteli na prste ene roke, odprla manjši gostinski lokal Stražarnica. »Že leta 2014 smo prek mojega podjetja Asped od države kupili zapuščen mejni prehod Republike Slovenije. V času postopka nakupa je Občina Kobarid, kamor sodi tudi Robidišče, parcelo degradirala iz stavbnega v kmetijsko zemljišče. Ta sprememba je gradnjo otežila in omejila na manjšo kvadraturo objekta,« pripoveduje Petra, ki je v vasici v otroštvu preživljala veliko časa, saj od tam izvirajo njeni predniki.

Od države sta kupila stražarnico oziroma hiško, v kateri je bila mejna kontrola z Italijo. FOTO: Osebni arhiv

Glamping s servisno stavbo

S stavbo nekdanje mejne kontrole sta imela velike načrte, zato sta v svoje sanje vložila tako rekoč vse svoje prihranke. »Šla sva v gradnjo povsem nove stavbe za namene turizma in kupila zemljišča v okolici objekta v izmeri enega hektarja skupaj z ekološko samooskrbno cisterno za 7000 litrov deževnice, večprekatno ekološko greznico,« pripoveduje Toni in dodaja, da sta želela okoli okrepčevalnice postaviti še nekaj glamping hišic in vse skupaj zapeljati kot trajnostni samooskrbni turizem s kozami, osli, vrtom in gozdičkom.

Na kraju nekdanje stražarnice sta želela zgraditi glamping s servisno stavbo in skupno ureditvijo za namen turizma. FOTO: Osebni arhiv

Zato sta prek podjetja leta 2021 dala pobudo za spremembo namenske rabe zemljišč, in sicer širitev zemljišč za turizem v površini 6400 kvadratnih metrov. V pobudi oziroma elaboratu sta navedla, da želita ob objektu nekdanje stražarnice zgraditi glamping s servisno stavbo in skupno ureditvijo za namen turizma. »Glede na rastoče povpraševanje za storitve na tem območju bi nedvomno pomenil pomembno krepitev turistične dejavnosti kraja, kar bi nedvomno lahko generiralo tudi določene pozitivne vplive na že obstoječe turistično življenje obmejne vasi Robidišče, ki je zadnja desetletja demografsko že nevarno usihala,« pripoveduje Petra in dodaja, da bi se lahko projekt odlično povezoval z razvijajočimi se turističnimi aktivnostmi v vasi in širše. Njuna vloga ni bila uvrščena v spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN).

Glede na rastoče povpraševanje za storitve na tem območju bi nedvomno pomenil pomembno krepitev turistične dejavnosti kraja.

Izbor pobud

Na javni razgrnitvi sprememb OPN je zato javno izpostavila problematiko izbora pobud. »Župana sem prosila za pojasnila, na kakšen način oziroma s katero metodologijo je občina ocenjevala posamezne sprejete pobude. Jasnih odgovorov nisem prejela. Župan je izbor takrat utemeljeval s tem, da v Robidišču poleti primanjkuje vode, kar je eden od razlogov, da naša pobuda ni bila uvrščena v OPN. Trditev župana je paradoksalna, saj je v nadaljnjo obravnavo vključil drugo pobudo na skoraj isti lokaciji v sami vasi Robidišče, kjer je zgrajen objekt brez potrebnih gradbenih in uporabnih dovoljenj, predvsem pa zato, ker ima naš objekt ekološko samooskrbno cisterno za 7000 litrov deževnice, kar je predstavljeno tudi v elaboratu,« poudarja.

Petra Dodič in njen partner Toni Šavli FOTO: Gordana Stojiljković

Občina je sprejela pobudo I. C., zdaj upokojenca, ki je imel v vasi turistično kmetijo in je v bližini želel postaviti kamp. A slednji ima, kot nam je potrdil, zaradi dolga plombo na hišo, v kateri je bila gostilna, že leta pa skuša dobiti ustrezna dovoljenja. »Ker nisem imel dovoljenj, me je nekdo v vasi prijavil, zato je gradbena inšpekcija mojo dejavnost zaprla. Kmetijo na naslovu številka 3 imamo že od leta 1998, okoli nje sem kupil še 13 manjših parcel, a se postopki za legalizacijo zelo vlečejo,« je dejal in dodal, da sicer sam živi v hiši na številki 25, ki je polovično v lasti občine, polovično pa je v lasti njegove sestrične. Naj spomnimo, da je bil on tisti, ki je pred leti obnovil sosednjo hišo in jo prodal radijcu Mihi Šaleharju, ki se je tam želel lotiti kolesarskega turizma, odprl mini hotel, a je zaradi spora o uporabi gozdnih poti od projekta odstopil in vse skupaj prodal.

Ključ do transparentnosti Dodičevo je zmotil tudi odgovor župana Občine Kobarid Marka Matajurca, ki ji je poslal elektronsko pošto z besedami: »Že na sami predstavitvi vam je bilo povedano, da ne obstaja ključ, po katerem bi najbolj transparentno lahko umeščali dane pobude v OPN.« Zato nas je zanimalo, ali je torej občina ravnala netransparentno. »V tem e-sporočilu je župan še enkrat povedal enako, kot je na obravnavi pojasnil izdelovalec sprememb OPN, in sicer, da ne obstaja ključ, kako se najbolj 'pravilno ali transparentno' umeščajo pobude v postopek. V postopek se morajo vključiti vse pobude, s katero bo lastniku uspelo, pa je stvar pogojev pristojnih mnenjedajalcev oziroma nosilcev urejanja prostora. Bistveno je, da je pobuda sprejeta in bo dana v postopek ob prvi naslednji pripravi sprememb,« je v imenu župana še zapisala Gregorčičeva.

Župan Občine Kobarid Marko Matajurc je Petri Dodič poslal elektronsko pošto, v kateri je med drugim zapisal, da »ne obstaja ključ, po katerem bi najbolj transparentno lahko umeščali dane pobude v OPN«. FOTO: Blaž Močnik

Pobuda ni bila zavrnjena

»Pobudo podjetja Asped je občina sprejela in stranko obvestila, da bo obravnavana v naslednji pripravi sprememb OPN Kobarid,« pojasnjuje direktorica občinske uprave Metka Gregorčič. Kot je še dopisala, je občina v letu 2021 začela postopek sprememb in dopolnitev OPN po tako imenovanem covid zakonu; eden od pogojev je bil, da se lahko spremeni namembnost največ do 10 hektarov kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča. V to spremembo je občina tako vključila le 10 hektarov in samo tiste pobude, po katerih zemljišča niso ležala na območjih, kjer bi bilo treba izvesti presojo vplivov na okolje. V ta postopek je bila vključena pobuda lastnika (I. C., op. a.). To zemljišče v izmeri 2000 kvadratnih metrov se stika z naseljem in ne leži na območju varovanj (narave, voda, plazovi, Natura 2000 …),« odločitev občine, zakaj je v postopek vključila pobudo upokojenca, razlaga direktorica.

Na fotografiji sta babica in prababica Petre Dodič iz Robidišča. FOTO: Osebni arhiv

»Na javni razgrnitvi je bilo Dodičevi pojasnjeno, da bo občina pobude, ki jih prejema, obravnavala v naslednji spremembi OPN. Nikoli pa ni bila njena vloga za spremembo zavrnjena, ne s strani župana in ne s strani direktorice,« poudarja. Občina je sicer dolžna vse pobude vključiti v postopek, pri čemer »pa ne preverja statusa lastnikov zemljišč«, glede navedb o davčnem dolgu in neurejenih dovoljenjih pravi direktorica. »Odločno zanikamo, da bi v vasi Robidišče favorizirali nekoga, ki ne plačuje davkov, črnograditelja,« še pravi Gregorčičeva.